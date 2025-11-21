Deskontuak
Espainiako Gobernuak garraio publikoko deskontuak luzatzeko asmoa duela egiaztatu du Jaurlaritzak

Garraio publikoan hobariak mantentzearen alde agertu da Lakua, eta, luzatzen ez badira, "horri buruzko bide-orri propioa" martxan jartzearen alde.

Hainbat Barik txartel. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak "interesa" du 2026ra arte aurreikusitako garraio publikoko deskontuak luzatzeko. Hala jakinarazi du ostiral honetan Susana Garcia Chueca Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriko sailburuak, eta jakinarazi du kontrakoa gertatzekotan Lakuak "bere bide-orri propioa" martxan jarriko lukeela deskontuak mantentzeko.

"Hala izatea espero dugu, euskal herritarrentzat oso onuragarria izango litzatekeelako", azpimarratu du Garcia Chuecak Legebiltzarreko kontrol saioan.  Hobari horiek Espainiako Gobernuaren errege lege-dekretu baten bitartez araututa daude, eta abenduaren 31tik aurrera berritu beharko litzateke.

Sailburuak berretsi du Espainiako Gobernuak errege dekretu hori onartzen badu Euskadik deskontuak luzatuko dituela, "orain arte egin duen bezala", baina hala egingo ez balu, Lakuak "bere bide-orri propioa" aztertuko luke.

"Gure asmoa da mugikortasun-sistemari bultzada sendoa ematea, garraio publikoaren erabilera intentsiboa saritzea helburu luketen deskontu progresiboen bitartez. Horrek, premia berezia duten kolektiboen sarbidea hobetuko luke, hala nola gazteak, familia ugariak, desgaitasuna duten pertsonak edota diru-sarrera txikia dutenak", azaldu du Mugikortasun Jasangarriko sailburuak.

Jaurlaritzaren konpromisoaren adibide gisa, Garcia Chuecak adierazi du herritarrek 53 milioi euro baino gehiago aurreztu dituztela 2022tik Euskotrenen eta Renferen deskontuetan.

