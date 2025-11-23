Sánchez muestra su "discrepancia" con la condena al fiscal general, pero rechaza ahora hablar de un indulto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, al tiempo que apunta a una futura decisión del Tribunal Constitucional sobre aspectos "controvertidos" de la misma y considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.



Sánchez se ha referido por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.



El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.



"Creo que en la inocencia del Fiscal General", ha dicho de forma tajante tras argumentar que los periodistas que han comparecido en el juicio, "de acreditado y reconocido prestigio", han manifestado "claramente" que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones y "que nada tiene que ver con ese delito".



Y es que ante la sentencia del Tribunal Supremo que deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, éste podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por encima del Tribunal Constitucional estarían los tribunales europeos.



Sánchez, también ha aclarado que ahora mismo no tiene ningún sentido hablar de otras cuestiones, como el indulto.



Sobre el proceso abierto para nombrar al sustituto de García Ortiz no ha desvelado ningún nombre ni perfil, pero ha remarcado que el Gobierno ha puesto siempre al frente de la Fiscalía General a personas con una "dilatada" trayectoria jurídica y con conocimiento "importante de la materia".

