Kondena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchez ez dator bat fiskal nagusiari ezarritako zigorrarekin, baina indultuaz hitz egitea errefusatu du

Lehen aldiz hitz egin du Sanchezek Alvaro Garcia Ortiz fiskalari ezarritako zigorraz. Johannesburgon egin du, G20ko biltzarraren harira eman duen prentsaurrekoan. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzearekin eta 7.200 euroko isunarekin zigortu du fiskal nagusia.  

18:00 - 20:00
Pedro Sanchez Espainiako presidentea
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek Estatuko fiskal nagusiaren errugabetasunean sinesten jarraitzen du, eta, horrenbestez, ez dator bat Auzitegi Gorenaren epaiarekin. Dena den, ez du balizko indultu bati buruz hitz egin nahi izan.

Lehen aldiz hitz egin du Sanchezek Alvaro Garcia Ortiz fiskalari ezarritako zigorraz. Johannesburgon egin du, G20ko biltzarraren harira eman duen prentsaurrekoan. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzearekin eta 7.200 euroko isunarekin zigortu du fiskal nagusia.  

Espainiako presidenteak berretsi du Gobernuak epaia errespetatzen duela, baina ez datorrela horrekin bat, eta defendatu du demokrazian zilegi dela Gobernuaren eta botere judizialaren arteko desadostasuna.

"Fiskal nagusiaren errugabetasunean sinesten dut", esan du argi eta garbi. Horrekin lotuta, epaiketan agertu diren kazetariei buruz adierazi du "egiaztatuak eta ospe handikoak" direla, eta aho beteka esan dutela fiskala ez zela ustezko filtrazioen jatorria, eta ez duela "delitu horrekin zerikusirik".

Izan ere, Gorenaren epaiak ondorioztatu beharko du zein oker egin zuen Garcia Ortizek, eta fiskalak berak auzitegi horretan bertan deuseztapen intzidentea aurkezteko beharra du, Konstituzionalera jo nahi badu behintzat. Europako auzitegietara ere jo dezake, ondoren.

Sanchezek erantsi du, halaber, orain ez duela zentzurik beste gai batzuei buruz hitz egiteak, indultuaren inguruan, esaterako.

Garcia Ortizen ordezkoa izendatzeko irekitako prozesuari buruz ez du ezer aurreratu, baina nabarmendu du Gobernuak beti jarri dituela Fiskaltza Nagusiaren buru ibilbide juridiko "luzea" eta "gaiaren ezagutza handia" duten pertsonak.

Fiskal nagusia errugabea dela uste du Sanchezek
Sekretuak ezagutarazteagatik bi urteko gaitasungabetzea ezarri dio Gorenak Estatuko fiskal nagusiari
Espainiako gobernua Pedro Sanchez Auzitegi Gorena Politika Epaiketak

Zure interesekoa izan daiteke

Jordi Pujol
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Astelehen honetan hasiko da Auzitegi Nazionalean Jordi Pujol Kataluniako presidente ohiaren aurkako epaiketa, ustez bere familia legez kanpo aberasteagatik

95 urteko presidente ohia ospitaleratuta egon da azaroaren erdialdetik joan den ostiralera arte, pneumoniak jota, eta epaiketa hasteko, bere osasun egoera dela eta epaiketara joan daitekeen eta Fiskaltzak berarentzat eskatzen duen 9 urteko kartzela-zigorrari aurre egiteko moduan legokeen ebatzi beharko da lehenbizi. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X