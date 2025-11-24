INFORMACIÓN DE 'EL ESPAÑOL'
Sánchez niega que se reuniera con Otegi: "Eso es mentira"

Euskaraz irakurri: Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"
EITB

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha sido preguntado a su llegada a la cumbre euroafricana en Luanda (Angola) por la informacion que ha publicado el diario 'El Español', dando cuenta de una reunión que podrían haber mantenido Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura. El presidente ha sido tajante al desmentir esa información: "eso es mentira", ha dicho.

Otegi niega "rotundamente" que se reuniera con Sánchez para pactar la moción de censura contra Rajoy
Pedro Sánchez Psoe Gobierno de España Política

