"EL ESPAÑOL" EGUNKARIAREN INFORMAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari El Español egunkariak argitaratu duen informazioaz galdetu diote, Luandan (Angola). Egunkariaren arabera, zentsura-mozioa adosteko bilera egin omen zuten Arnaldo Otegik, Santos Cerdanek eta hirurek. Presidenteak adierazi du gezurra dela.

Rajoyren aurkako zentsura-mozioa adosteko Sanchezekin bildu izana "erabat" ukatu du Otegik
Pedro Sanchez Psoe Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X