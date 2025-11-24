Sanchezek ukatu egin du Otegirekin bildu izana: "Hori gezurra da"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari El Español egunkariak argitaratu duen informazioaz galdetu diote, Luandan (Angola). Egunkariaren arabera, zentsura-mozioa adosteko bilera egin omen zuten Arnaldo Otegik, Santos Cerdanek eta hirurek. Presidenteak adierazi du gezurra dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Planak sektoreak dimentsioa irabaztea du helburu
Plan horren bidez, 2030era arte 2.600 milioi euro mobilizatzea aurreikusten da; 650 milioi, inbertsio publikokoak, eta 1.950 milioi, inbertsio pribatu induzitukoak. Planaren helburua da ekoizleek, enpresek, elkarteek, zentro teknologikoek, unibertsitateek eta administrazioek elkarrekin lan egitea.
Otegik adierazi du ez zela Pedro Sanchezekin bildu Rajoyren zentsura mozioa adosteko
"Uste dut sinesgarritasun apur bat dudala egiaztatuta gure herriaren aurrean. Ez dut inoiz Pedro Sanchezekin hitz egin. Gezur biribila da, bilera hori ez zen existitu", ziurtatu du Otegik ETB2ko "En Jake" saioan, El Español egunkariak argitaratutako informazioari buruz.
Jordi Pujol bideo-konferentzia bidez epaitzea erabaki du Auzitegi Nazionalak, bere etxetik
Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol Generalitateko presidente ohia bideokonferentzia bidez epaitzea erabaki du, auzitegi-medikuek bere burua defendatzea eragozten dion aurretiazko bista batean berretsi ostean.
Diez Antxustegik azpimarratu du EAJ ez dela alderdien artean betoak ezartzearen aldekoa
"Alderdi batzuei betoa jartzeko estrategia bat dago", adierazi du Joseba Diez Antxustegik. "Ez dute nahi alderdi batzuekin akordioak lortu ahal izatea, horrek eramango gintuelako beste alderdi batzuekin soilik akordioak lortu ahal izatera, eta beste alderdi horien indarra negoziazioetan handitzea", gaineratu du.
PPk eta EH Bilduk osoko zuzenketa jarriko diete 2026rako EAEko kontuei
Eusko Jaurlaritzak egindako aurrekontu-proposamenari osoko zuzenetak aurkeztea erabaki dute PPk eta EH Bilduk, formazio horien parlamentuko bozeramaileek astelehen honetan jakitera eman dutenez.
Estatuko fiskal nagusiak dimisioa eman du Gorenak zigortu ostean
Alvaro Garcia Ortizek utzi egin du Estatuko fiskal nagusi kargua, Auzitegi Gorenak sekretuak ezagutarazteagatik bi urteko gaitasungabetzea ezarri ostean. Ebazpenaren arabera, 7.200 euroko isuna eta 10.000 euroko kalte-ordaina ordaintzea ere jasotzen da.
Sanchez ez dator bat fiskal nagusiari ezarritako zigorrarekin, baina indultuaz hitz egitea errefusatu du
Lehen aldiz hitz egin du Sanchezek Alvaro Garcia Ortiz fiskalari ezarritako zigorraz. Johannesburgon egin du, G20ko biltzarraren harira eman duen prentsaurrekoan. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzearekin eta 7.200 euroko isunarekin zigortu du fiskal nagusia.
PSE-EEk alderdi ezberdinekin akordioak lortzeko duen gaitasuna azpimarratu du Mikel Torresek
Bizkaiko sozialisten idazkari nagusiak igande honetan adierazi duenez, alderdi transbertsala izateak besteak (EAJ, EH Bildu, PP eta Podemos) gogaitzen ditu.
Aitor Esteban: "EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia da"
Sabino Arana EAJren sortzailearen heriotzaren 122. urteurrenean egin ditu adierazpenok EBBko presidenteak, EH Bilduk Bilboko kaleetan manifestazio antifaxista egin eta biharamunean.