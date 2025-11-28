PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Primera noche en prisión de Ábalos y Koldo García, visita del presidente alemán a Gernika y Saretzen

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
José Luis Abalos y Koldo García
José Luis Ábalos y Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciak lehen gaua igaro dute espetxean, Alemaniako presidentearen bisita Gernikara eta Saretzen
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 28 de noviembre de 2025:

Primera noche en prisión de Ábalos y Koldo García: El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Visita del presidente alemán a Gernika: El presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier visita Gernika, en un acto de desagravio en el que se rendirá homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 perpetrado por la Legión Cóndor alemana nazi y la Aviación legionaria italiana, aliados entonces del dictador español Francisco Franco.

- Informe Saretzen: El último informe Saretzen, realizado en colaboración entre EITB y TOKIKOM, desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas. Según datos de la INE, 112 municipios de Hegoalde figuran entre los 250 más ricos del Estado. Además, los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde

José Luis Abalos y Koldo García
El Tribunal Supremo envía a José Luis Ábalos y Koldo García a prisión provisional por riesgo de fuga

El magistrado Leopoldo Puente ha atendido la petición del fiscal y la acusación popular y ha ordenado su encarcelamiento ante el riesgo de que se fuguen por las elevadas condenas a las que se exponen en la causa de los contratos de las mascarillas firmados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.                                                    

erregea-rey-emerito-emeritua-juan-carlos-efe
Los titulares de Juan Carlos I: "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho"

El rey emérito Juan Carlos I ha ofrecido su primera entrevista en años a la televisión pública francesa. En ella rechaza arrepentirse de sus errores, defiende su legado constitucional, pide perdón a los españoles y asegura que Felipe VI es un “buen rey”. La conversación coincide con la publicación de su biografía "Reconciliación", que llegará en castellano la semana que viene.
