Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 28 de noviembre de 2025:

- Primera noche en prisión de Ábalos y Koldo García: El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordara prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

- Visita del presidente alemán a Gernika: El presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier visita Gernika, en un acto de desagravio en el que se rendirá homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937 perpetrado por la Legión Cóndor alemana nazi y la Aviación legionaria italiana, aliados entonces del dictador español Francisco Franco.

- Informe Saretzen: El último informe Saretzen, realizado en colaboración entre EITB y TOKIKOM, desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas. Según datos de la INE, 112 municipios de Hegoalde figuran entre los 250 más ricos del Estado. Además, los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde.