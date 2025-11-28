Hegoalde figura entre las zonas más prósperas del Estado, con una renta personal media que ronda los 19 500 euros. Pero esa imagen de abundancia esconde una realidad heterogénea: la distribución de los ingresos dibuja contrastes marcados entre territorios, comarcas, municipios e incluso barrios. Este reportaje desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas.

La radiografía de la renta en Hegoalde muestra un territorio próspero, pero desigual. La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se mantienen entre los territorios con mayor poder adquisitivo del Estado, con rentas personales muy por encima de la media española. Sin embargo, bajo esa aparente bonanza se esconden fuertes contrastes entre territorios, comarcas e incluso barrios.

En el conjunto estatal, Hegoalde se sitúa en lo alto del mapa económico. Con una renta personal media de 19 500 euros, supera ampliamente la media española y consolida su liderazgo en poder adquisitivo.

Según los últimos datos del INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2024), La Comunidad Autónoma Vasca encabeza el ranking estatal con una renta personal media de 20 279 euros, por delante de Madrid (18 856), Baleares (18 854) y Cataluña (17 477). Navarra, por su parte, se mantiene en quinta posición, también por encima de la media, con 16 941 euros.