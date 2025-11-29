EH Bildu cree que Felipe VI “humilló a las víctimas” de Gernika, y PSE-EE y PP opinan que no hace falta una petición de perdón
El PNV ha calificado de "oportunidad perdida" que el Estado español y, en concreto, el rey Felipe VI no pidiera "perdón" por el bombardeo de Gernika este viernes en la villa foral, mientras que el PSE-EE ha defendido que el Gobierno central no cree que tenga que pedir perdón y el PP tampoco considera que lo deba hacer el rey. Por su parte, EH Bildu ha afirmado que la presencia del monarca este viernes en la villa foral "humilla" a las víctimas de ese ataque.
En el programa ‘Parlamento en las ondas’ de Radio Euskadi, se han referido al acto de desagravio con las víctimas del bombardeo de Gernika desarrollado este viernes en la villa foral con la presencia del presidente de la República Federal alemana, Frank-Walter Steinmeier, el rey Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales.
La parlamentaria del PNV Ainara Zelaia, en la línea del lehendakari, cree que fue una "oportunidad perdida" por parte del Estado Español y, en este caso, por su máximo representante, el rey, para realizar "ese pequeño gesto de solicitud de perdón y homenajear a las víctimas de aquella atrocidad cometida en 1937 contra la población civil de Gernika", que fue "bombardeada indiscriminadamente".
A su juicio, ese perdón por parte de la jefatura del Estado español hubiera sido "un avance en la memoria histórica y una mejora en la convivencia".
Ha indicado que el PNV no trata de vincular al actual gobierno español ni a la jefatura del Estado con la "atrocidad" cometida en 1937 y cree que eso es simplemente "buscar una excusa para no hacer ese gesto de reconocimiento hacia las víctimas". Ha añadido que en Alemania personalidades "que nada han tenido que ver con el gobierno nazi que cometió la atrocidad del bombardeo" han considerado "necesario hacer ese gesto".
Ander Goikoetxea, parlmentario de EH Bildu, que no participó en los actos programados en Gernika por la presencia del rey Felipe VI, ha indicado que este viernes debía ser un "día importante" para la memoria de las víctimas del bombardeo de Gernika y de todas las víctimas del franquismo, pero esa memoria "quedó ennegrecida por el heredero del franquismo" en referencia a Juan Carlos I "y, a su vez, su hijo".
Desde EH Bildu, han señalado que la presencia del rey Felipe VI, "humilla a las víctimas de aquel bombardeo" y cree que la mejor manera de pedir perdón sería "la de abdicar y dar paso a una república de libres e iguales que acepte los derechos nacionales de Euskal Herria".
Por su parte, Itxaso Asensio del PSE-EE ha indicado que no cree que el actual Gobierno español deba pedir perdón y ha recordado como los socialistas, junto con los comunistas y los nacionalistas, fueron "perseguidos por el franquismo" por defender los valores republicanos y socialistas. "Es pedir a las víctimas que pidan perdón a otras víctimas", ha añadido.
A su juicio, es "bastante injusto" pretender vincular al actual gobierno de España con el régimen dictatorial "por un puro oportunismo político" y exigir que pida perdón "por lo que ocurrió en 1937".
Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha asegurado que Gernika tiene un "significado especial" y este viernes se vivió un "hecho histórico" no sólo con la presencia del Jefe de Estado alemán sino también con la de Felipe VI, algo que ha calificado de "hecho histórico".
