Felipe VI .ak Gernikako "biktimak umiliatu" zituela uste du EH Bilduk; PSE-EEren eta PPren ustez, Espainiako Gobernuak ez du barkamenik eskatu behar

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidentea bonbardaketagatik barkamena eskatzera etorri denekoa "galdutako aukera" izan dela berretsi du EAJk.

Steinmeier eta Felipe VI .a. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJk "aukera galdutzat" jo du Espainiako Estatuak eta, zehazki, Felipe VI.a erregeak Gernikako bonbardaketagatik barkamenik ez eskatzea; PSE-EEk, berriz, esan du Espainiako Gobernuak ez duela barkamenik eskatu behar, eta PPk uste du erregeak ere ez duela holakorik egin behar. EH Bilduren arabera, Espainiako erregeak "umiliatu" egin ditu Gernikako biktimak.

Radio Euskadiko "Parlamento en las ondas" saioan, ostiral honetan Gernikan Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidenteak, Felipe VI.a Espainiako erregeak eta Imanol Pradales lehendakariak Gernikako bonbardaketaren biktimei egindako omenaldiaz mintzatu dira.

Lehendakariaren ildotik, Ainara Zelaia EAJko legebiltzarkidearen ustez, atzokoa Espainiako Estatuak eta Espainiako erregeak  "barkamena eskatzeko keinu txiki bat egiteko eta 1937an Gernikako biztanleria zibilaren aurka egindako ankerkeriaren biktimak omentzeko galdutako aukera" izan da.

Horren esanetan, Espainiako Estatuko buruzagitzaren barkamen hori "memoria historikoan aurrerapausoa eta bizikidetzan hobekuntza" izango litzateke.

EAJk esan du ez dituela lotu nahi Espainiako egungo gobernua eta Estatuko buruzagitza 1937an egindako "ankerkeriarekin", eta hori argudiatzea "biktimekiko errekonozimendu keinu hori ez egiteko aitzakia bat bilatzea" besterik ez dela uste du. Gaineratu duenez, Alemanian "bonbardaketa egin zuen gobernu naziarekin zerikusirik izan ez duten" pertsona ezagunek "beharrezkotzat jo dute keinu hori egitea".

Felipe VI.a erregearen presentziagatik Gernikan antolatutako ekitaldietan parte hartu ez duen EH Bilduko Ander Goikoetxeak adierazi duenez, ostiral hau "egun garrantzitsua" izan behar zen Gernikako bonbardaketaren biktimen eta frankismoaren biktima guztien memoriarako, baina ekitaldia "frankismoaren oinordekoek belztu dute", Juan Carlos I.ari eta haren seme Felipe VI.ari erreferentzia eginez.

EH Bilduren hitzetan, Felipe VI.aren presentziak "bonbardaketa hartako biktimak umiliatu ditu", eta barkamena eskatzeko modurik onena "abdikatzea eta Euskal Herriaren eskubide nazionalak onartuko dituen errepublika askeari bide ematea" litzateke.

Bestalde, PSE-EEko Itxaso Asensiok adierazi du ez duela uste egungo Espainiako Gobernuak barkamena eskatu behar duenik, eta gogorarazi du sozialistak, komunistekin eta abertzakeekin batera, "jazarri" egin zituela frankismoak.

Horren arabera, "nahiko bidegabea" da Espainiako egungo gobernua diktadurarekin lotu nahi izatea "oportunismo politiko hutsagatik".

Azkenik, Laura Garrido PPko legebiltzarkideak esan du Gernikak "esanahi berezia" duela eta ostiral honetan "gertaera historikoa" oroitu dutela, ez bakarrik Alemaniako estatuburuaren presentziarekin, baita Felipe VI.aren presentziarekin ere.

Pradalesek deitoratu egin du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"
Gernikak bonbardaketaren biktimak gogoratu ditu Alemaniako presidentearekin egindako ekitaldi hunkigarri batean
Gernika Lumo Memoria Historikoa Alemania Frankismoa EH Bildu EAJ Euskadiko Alderdi Popularra PSE EE Politika

