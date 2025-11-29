La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria respalda la reapertura del caso de Raúl Fuentes por las presuntas torturas sufridas en 1991

La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha expresado su apoyo a la decisión del preso de ETA Raúl Fuentes Villota de solicitar la reapertura de su caso por las presuntas torturas que afirma haber sufrido en 1991 en la comisaría de Indautxu, Bilbao. Fuentes decidió dar este paso después de que, en primavera, el Comité contra la Tortura de la ONU advirtiera al Estado español de que este delito no prescribe y subrayara la obligación de investigar los hechos.

Desde la Red de Personas Torturadas han manifestado públicamente su respaldo a esta decisión, al considerar que abre “nuevas vías hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación”.

"Esperamos que este camino sirva para abrir grietas en el muro de impunidad construido para ocultar la responsabilidad que diferentes aparatos del Estado español han tenido en la aplicación de la tortura política”, ha señalado la asociación.

En una comparecencia celebrada este sábado en Donostia, la red ha destacado que los casos de Raúl Fuentes y de Mikel Zabalza son ejemplos “estremecedores” de la “impunidad” con la que, denuncian, se ha aplicado la tortura en Euskal Herria.