La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria respalda la reapertura del caso de Raúl Fuentes por las presuntas torturas sufridas en 1991

La red ha exigido el reconocimiento de todos los casos de tortura para garantizar verdad, justicia y reparación, y denuncia la “impunidad” en los casos de Raúl Fuentes y Mikel Zabalza.

Red de Personas Torturadas en Euskal Herria, en un acto en Donostia (Gipuzkoa).
Red de Personas Torturadas en Euskal Herria, en Donostia. Foto: EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Torturatuen Sareak babestu du Raul Fuentes Villota ETAko presoak bere tortura kasua berriro irekitzeko egin duen eskaera
La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha expresado su apoyo a la decisión del preso de ETA Raúl Fuentes Villota de solicitar la reapertura de su caso por las presuntas torturas que afirma haber sufrido en 1991 en la comisaría de Indautxu, Bilbao. Fuentes decidió dar este paso después de que, en primavera, el Comité contra la Tortura de la ONU advirtiera al Estado español de que este delito no prescribe y subrayara la obligación de investigar los hechos.

Desde la Red de Personas Torturadas han manifestado públicamente su respaldo a esta decisión, al considerar que abre “nuevas vías hacia la Verdad, la Justicia y la Reparación”.

"Esperamos que este camino sirva para abrir grietas en el muro de impunidad construido para ocultar la responsabilidad que diferentes aparatos del Estado español han tenido en la aplicación de la tortura política”, ha señalado la asociación.

En una comparecencia celebrada este sábado en Donostia, la red ha destacado que los casos de Raúl Fuentes y de Mikel Zabalza son ejemplos “estremecedores” de la “impunidad” con la que, denuncian, se ha aplicado la tortura en Euskal Herria.

Red de Pertsonas Torturadas en Euskal Herria

El reconocimiento de todos los casos de tortura es imprescindible para garantziar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición"

Sobre Zabalza, detenido en 1986 y cuyo cuerpo apareció días después en el río Bidasoa, han recordado que esta semana han puesto en marcha la iniciativa Mikel Zabalza, 40 urte gogoan para “mantener viva la memoria y reclamar las responsabilidades que todavía siguen pendientes”. En este sentido, han remarcado que “nadie puede negar ya que Mikel Zabalza murió a consecuencia de las torturas sufridas en el cuartel de Intxaurrondo”.

La organización insiste en que la falta de esclarecimiento en ambos casos demuestra que “la realidad de la tortura sigue siendo una herida profunda aún sin cerrar”. Por ello, la asociación ha reclamado “el reconocimiento de todos los casos de tortura”, una reivindicación que consideran imprescindible “para garantizar Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición”.

Por último, la Red de Personas Torturadas en Euskal Herria ha anunciado que el próximo 14 de diciembre la plantilla de D-Bus llevará de vuelta al Boulevard de Donostia el autobús dedicado a la memoria de Mikel Zabalza e invitaron a la ciudadanía vasca a acudir a esa “bienvenida popular”.

