Euskal Herriko Torturatuen Sareak babestu egin du Raul Fuentes Villota ETAko presoak bere tortura salaketa berriro irekitzeko egin duen eskaera
Sareak ustezko tortura kasu guztiak aitortzeko eskatu du, egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko, eta Raul Fuentesen eta Mikel Zabalzaren kasuetan izan den "zigorgabetasuna" salatu du.
Euskal Herriko Torturatuen Sareak babestu egin du Raul Fuentes Villota ETAko presoak bere kasua berriro irekitzea eskatzeko hartutako erabakia. Fuentesek salatu zuen torturak jasan zituela 1991n Bilbon, Indautxuko polizia-etxean. Udaberrian, NBEko Torturaren aurkako Batzordeak delitu horiek ez direla preskribatzen ohartarazi zion Espainiako Estatuari. Hala, salatutakoa ikertzeko betebeharra azpimarratu ondoren erabaki zuen Fuentesek urrats hori ematea.
Torturatuen Sareak publikoki adierazi du erabaki hori babesten duela, "egia, justizia eta erreparaziorako bide berriak" irekitzen dituela iritzita.
"Espero dugu bide honek balio izatea Espainiako Estatuko hainbat aparatuk tortura politikoaren aplikazioan izan duten erantzukizuna ezkutatzeko eraikitako zigorgabetasun horman arrakalak irekitzeko", adierazi du elkarteak.
Larunbat honetan Donostian egindako agerraldian, sareak nabarmendu du "zigorgabetasunaren" adibide "ikaragarriak" direla Raul Fuentesen eta Mikel Zabalzaren kasuak.
Euskal Herriko Torturatuen Sarea
Tortura kasu guztiak aitortzea ezinbestekoa da egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak bermatzeko"
Zabalza 1986an atxilotu eta egun batzuk geroago agertu zen haren gorpua Bidasoa ibaian. Hori dela eta, erakundeak Mikel Zabalza, 40 urte gogoan ekimena martxan jarri du aste honetan, "oroimena bizirik mantentzeko eta oraindik zintzilik dauden erantzukizunak eskatzeko". Ildo horretan, sareak ziurtatu du "inork ezin duela ukatu" Mikel Zabalza Intxaurrondoko kuartelean jasandako torturen ondorioz hil zela.
Erakundeak azpimarratu duenez, bi kasuak ez argitzeak agerian uzten du "torturaren errealitateak zauri sakona izaten jarraitzen duela, oraindik itxi gabe daudenak". Horregatik, elkarteak "tortura kasu guztiak aitortzea" eskatu du, eta aldarrikapen hori ezinbestekotzat jotzen dute "Egia, Justizia, Erreparazioa eta ez errepikatzea bermatzeko".
Azkenik, Euskal Herriko Torturatuen Sareak iragarri du datorren abenduaren 14an D-Buseko langileek Donostiako Boulevardera eramango dutela Mikel Zabalzaren memoriari eskainitako autobusa, eta euskal herritarrei "ongietorri herrikoi" horretan parte hartzeko gonbita egin dute.
