Donostian hasiko dira Mikel Zabalza omentzeko eta haren kasuari buruzko egia eskatzeko ekitaldiak
Gazte nafarra atxilotu eta haren gorpua agertu zeneko 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilbidea egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritatik. Azaroaren 30ean urteroko ekitaldia egingo dute Orbaizetan, Zabalzaren jaioterrian.
Mikel Zabalza hiriko autobus-konpainiako gidaria izan zena omentzeko ekimenen abiapuntua izango da Donostia. 1985eko azaroan atxilotu zuen Guardia Zibilak, eta egun batzuk geroago haren gorpua agertu zen Bidasoa ibaian. Hori dela eta, gazte nafar horri “zehazki” zer gertatu zitzaion argitu dadila eskatuko dute hurrengo egunetan hainbat elkartek.
Gertakari horien 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilaldia egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritan zehar, Zabalza oroitzeko asmoz. Horrek, duela urtebetetik, plaka bat du poliziaren indarkeriaren biktima gisa, Donostiako Udalak jarria Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean.
"Mikel Zabalza. 40 urte gogoan" lelopean egingo diren omenaldiak, Altza, Aezkoa eta Bortzirietako herri-ekimenek, DBuseko langileek, Torturatuen Sareak eta Egiari Zor fundazioak antolatu dituzte, eta azaroaren 26an hasiko dira, Zabalza duela 40 urte atxilotu zuten egunean, Intxaurrondo auzoan.
Hortik aurrera, eta abenduaren 14ra arte, gazte nafarrari buruzko erakusketa bat hartuko duen autobus batek Euskal Herriko hainbat herritan egingo du geldialdia, hala nola Iruñean eta Orbaizetan, Mikel Zabalzaren jaioterrian.
Abenduaren 14an, DBuseko langileek ibilgailua gidatuko dute, eta autobusen kotxetegietan egongo da erakusketa bisitatu ahal izateko, hilaren 12an eta 13an. Donostiako Boulevardera itzuliko dira "Hemen ez dago gidaririk, non dago?" dioen pankarta batekin, duela lau hamarkada 32 urte zituen Zabalzaren lankideek egin zuten protestaren erreplika eginez.
Antolatzaileek, astearte honetan egindako prentsaurrekoan, jendarteari dei egin diote ekimenean parte har dezaten, "Euskal Herriko gizartea abenduaren 14ko ekitaldira hurbildu eta autobusari harrera masiboa egin diezaion".
Zabalza gogoratu eta omentzeaz gain, proiektuaren bigarren helburua da "kasuaren egia osoa argitara emateko beharra aldarrikatzea eta erantzukizunak publikoki onartzeko eskatzea"; izan ere, mantendu den bertsio ofizialaren arabera, gaztea ibaian itota hil zen Guardia Zibilarengandik eskuburdinak jarrita ihes egitean, Intxaurrondoko kuartelean torturen biktima izan zela diotenen aurka.
"Hego Euskal Herriko erakunde nagusiek aitortu dute Mikel Zabalza Estatuaren indarkeriaren biktima izan dela. Urrats garrantzitsua eta beharrezkoa da, baina oraindik galdera asko daude erantzuteko, 40 urteren ondoren kontakizun osoa azaleratzeko: zer gertatu zen zehazki, non, nor, nola...", adierazi dute omenaldiaren bultzatzaileek, ohar bidez.
Uste dute "beharrezkoa dela konpromisoak hartzea galdera horiei guztiei erantzuteko, eta egia, justizia eta erreparaziorako bidera oztoporik gabe igaro ahal izateko, bai Zabalzaren kasuan, bai Euskal Herrian tortura pairatu duten milaka pertsonaren kasuan".
Nafarroako Gobernuak 2013an argitaratutako Relatos de Plomo liburuaren arabera, "denborarekin jakingo da Intxaurrondoko kuartelean itota hil zela, bainuontzi batean torturatzen zuten bitartean".
Politikari buruzko albiste gehiago
EH Bilduk salatu du Jaurlaritzak ez diela erantzun aurrekontuetarako egindako proposamenei
Pello Otxandiano bozeramaileak D'Anjou sailburuak ekainean egindako adierazpen batzuk gogorarazi ditu sare sozialen bidez, eta adierazi du ez duela hartutako "konpromisoa" bete.
Zertan datza Espainiako Gobernuak proposatutako Prozedura Kriminalaren Legearen erreforma?
Espainiako Gobernuak onartu du astearte honetan Prozedura Kriminalaren Lege proiektuari (Loecrim). “Hemeretzigarren mendeko eta Konstituzio-aurreko eredua gaindituz" prozesu penala modernizatzea du helburu erreforma mamitsuak.
Albiste izango dira: Juntsek PSOErekin hautsi du, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektua eta GOIDIak urtebete
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Juntsen hausturaren ondoren, zer?
Moncloak dramatismoa kendu dio erabakiari, eta "eskuak luzatuta" jarraitzen dutela adierazi. EAJk, berriz, ohartarazi du "gehiengorik eta aurrekonturik gabeko Legebiltzarra" ez dela "iraunkorra" izango, epe luzean.
Arduragabekeriaz jokatu al zuten GOIDIa kudeatzen? Prozesu judizialaren gakoak, hemen
Hauek dira Catarrojako (Valentzia) Instrukzioko 3. Epaitegian irekitako auzi judizialaren gakoak.
Guardiolak hauteskunde aurreratuak deitu ditu, aurrekontuak ateratzeko "blokeoa" saihesteko
Extremadurako Gobernuko presidenteak abenduaren 21erako deitu ditu haustekundeak.
Puigdemontek PSOE egin du hausturaren erantzule, eta Junts "oposiziora" pasako dela iragarri du
JxCaten zuzendaritzak aho batez erabaki du PSOErekin dituen akordioak haustea, Perpinyà hirian egindako bileran. Erabakia militanteek onartu beharko dute asteazken eta ostegunean egingo den bozketan. Espainiako Gobernuak hitz egiten jarraitzeko gonbidapena egin dio Juntsi.
Alokairurako etxebizitza babestuen portzentajea handitzea proposatu du EH Bilduk
EAJren eta PSEren egitasmoan aukera emango zaie udalei etxebizitzen sustapen pribatu berri bakoitzean eraiki beharreko babestutakoen portzentajea murriztu ahal izateko.
Eguigurenek dio ETA "ohean hil" zela, eta horrek "ondorio batzuk" ekarri zituela, "antiespainolismoa", berbarako
Jesus Eguiguren PSE-EEren presidente ohiak bere azken liburua aurkeztu du Donostian: Memorias Políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA según ETA. Ekitaldian adierazi duenez, Francoren moduan, ETA ere "ohean hil zen". Presidente ohiaren arabera, "antiespainolismoa" horrek Euskadin utzitako "ondorioetako" bat da.