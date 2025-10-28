Memoria
Donostian hasiko dira Mikel Zabalza omentzeko eta haren kasuari buruzko egia eskatzeko ekitaldiak

Gazte nafarra atxilotu eta haren gorpua agertu zeneko 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilbidea egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritatik. Azaroaren 30ean urteroko ekitaldia egingo dute Orbaizetan, Zabalzaren jaioterrian.

Presentación de la gira en autobús para "extender la memoria del caso Mikel Zabalza" REMITIDA / HANDOUT por EGZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/10/2025

Ekimenaren berri emateko aurkezpena. Argazkia: EGZ

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Zabalza hiriko autobus-konpainiako gidaria izan zena omentzeko ekimenen abiapuntua izango da Donostia. 1985eko azaroan atxilotu zuen Guardia Zibilak, eta egun batzuk geroago haren gorpua agertu zen Bidasoa ibaian. Hori dela eta, gazte nafar horri “zehazki” zer gertatu zitzaion argitu dadila eskatuko dute hurrengo egunetan hainbat elkartek.

Gertakari horien 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilaldia egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritan zehar, Zabalza oroitzeko asmoz. Horrek, duela urtebetetik, plaka bat du poliziaren indarkeriaren biktima gisa, Donostiako Udalak jarria Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean.

"Mikel Zabalza. 40 urte gogoan" lelopean egingo diren omenaldiak, Altza, Aezkoa eta Bortzirietako herri-ekimenek, DBuseko langileek, Torturatuen Sareak eta Egiari Zor fundazioak antolatu dituzte, eta azaroaren 26an hasiko dira, Zabalza duela 40 urte atxilotu zuten egunean, Intxaurrondo auzoan.

Hortik aurrera, eta abenduaren 14ra arte, gazte nafarrari buruzko erakusketa bat hartuko duen autobus batek Euskal Herriko hainbat herritan egingo du geldialdia, hala nola Iruñean eta Orbaizetan, Mikel Zabalzaren jaioterrian.

Abenduaren 14an, DBuseko langileek ibilgailua gidatuko dute, eta autobusen kotxetegietan egongo da erakusketa bisitatu ahal izateko, hilaren 12an eta 13an. Donostiako Boulevardera itzuliko dira "Hemen ez dago gidaririk, non dago?" dioen pankarta batekin, duela lau hamarkada 32 urte zituen Zabalzaren lankideek egin zuten protestaren erreplika eginez.

Antolatzaileek, astearte honetan egindako prentsaurrekoan, jendarteari dei egin diote ekimenean parte har dezaten, "Euskal Herriko gizartea abenduaren 14ko ekitaldira hurbildu eta autobusari harrera masiboa egin diezaion".

Zabalza gogoratu eta omentzeaz gain, proiektuaren bigarren helburua da "kasuaren egia osoa argitara emateko beharra aldarrikatzea eta erantzukizunak publikoki onartzeko eskatzea"; izan ere, mantendu den bertsio ofizialaren arabera, gaztea ibaian itota hil zen Guardia Zibilarengandik eskuburdinak jarrita ihes egitean, Intxaurrondoko kuartelean torturen biktima izan zela diotenen aurka.

"Hego Euskal Herriko erakunde nagusiek aitortu dute Mikel Zabalza Estatuaren indarkeriaren biktima izan dela. Urrats garrantzitsua eta beharrezkoa da, baina oraindik galdera asko daude erantzuteko, 40 urteren ondoren kontakizun osoa azaleratzeko: zer gertatu zen zehazki, non, nor, nola...", adierazi dute omenaldiaren bultzatzaileek, ohar bidez.

Uste dute "beharrezkoa dela konpromisoak hartzea galdera horiei guztiei erantzuteko, eta egia, justizia eta erreparaziorako bidera oztoporik gabe igaro ahal izateko, bai Zabalzaren kasuan, bai Euskal Herrian tortura pairatu duten milaka pertsonaren kasuan".

Nafarroako Gobernuak 2013an argitaratutako Relatos de Plomo liburuaren arabera, "denborarekin jakingo da Intxaurrondoko kuartelean itota hil zela, bainuontzi batean torturatzen zuten bitartean".

Memoria Historikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

