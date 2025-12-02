Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados
El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido en Burdeos que es el momento de presionar a los Estados francés y español para lograr la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Francia y España a través de Euskadi.
El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset.
La rueda de prensa, en la que han informado sobre la situacion de la red de alta velocidad a ambos lados de la frontera entre Estados, se ha producido tras haber mantenido ambos presidentes un encuentro con el coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, quien asumió firmes compromisos para dar un impulso a la red de alta velocidad.
Según han explicado ambos mandatarios, dicha reunión se centró en la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Francia y España -el corredor París-Euskadi-Madrid-Lisboa-, que la Comisión Europea quiere impulsar pero que el país galo ve con muchas reticencias.
El presidente del Ejecutivo vasco ha insistido que la apuesta de la conexión del TAV es una apuesta relevante en una situación en la que Europa, inmersa y rodeada de un contexto de "enorme incertidumbre global", "vive un momento crucial". Ha recordaddo que en la apuesta europea por la autonomía estratégica, esta conexión ferroviaria es "crucial", tanto para la movilidad de personas como de mercancías, y en definitiva para la competitividad, así como para la seguridad "alimentaria, industrial, energética, tecnológica o militar".
Ha subrayado la importancia del corredor para la transformación industrial y económica de Euskadi y también para la reindustrialización de Europa, ya que con se conectarían nodos industriales y económicos desde París hasta Lisboa, pasando por Touluse, Burdeos, Euskadi y Madrid.
Con la Comisión Europea a favor, porque entiende que la conexión ferroviaria en alta velocidad es estratégica, Pradales ha opinado que es el momento para presionar e impulsar a los Estados francés y español para que hagan lo que tienen que hacer, porque "Europa no puede esperar y el eje atlántico tampoco".
Compromisos del coordinador europeo
De la reunión de ayer salieron tres compromisos del coordinador europeo: Por una parte, se comprometió a mantener una reunión la semana que viene con el ministro francés, para trasladarle las conclusiones del encuentro.
Además, en primavera habrá una cumbre entre el comisario europeo de Turismo y Transporte Sostenible Apostolo Tzitzikostas, los dos ministros (de Francia y España), Rousset y el lehendakari.
En septiembre se celebrará una jornada de trabajo en Bilbao, en el marco de la activación de los fondos HSR, los fondos reforzados para impulsar los proyectos estratégicos de conexión y movilidad en la Unión Europea.
