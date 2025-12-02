Pradalesen hitzetan, Europako Batzordeak trenbide-korridorea bultzatzeko "konpromiso irmoa" du, eta adierazi du Estatuei presioa egiteko unea dela
Lehendakariak Akitania Berrira egindako bi eguneko bidaiari amaiera eman dio gaur, eskualde horretako Alain Rousset presidentearekin batera Bordelen egindako prentsaurreko batekin, astelehenean Europako Batzordeko garraio arloko arduradunarekin bildu ondoren.
Imanol Pradales lehendakariak Bordelen izan da. Haren iritziz, Frantziako eta Espainiako Estatuei presioa egiteko unea da, bi lurraldeen arteko abiadura handiko trenbide-konexioa lortzeko, Euskadi zeharkatuta.
Estatuen arteko mugaren bi aldeetan abiadura handiko sareak duen egoeraren berri eman dute prentsaurrekoan, bi presidenteek François Bausch Europa Barneko Garraio Sareko (RTE-T) Korridore Atlantikoaren Europako koordinatzailearekin bildu ondoren, zeinak abiadura handiko sareari bultzada emateko konpromiso sendoak hartu zituen.
Bi agintariek azaldu dutenez, bilera horretan Frantzia eta Espainiaren arteko lotura izan zuten ardatz, Paris-Euskadi-Madril-Lisboa lotura osatzeko beharrezkoa da eta. Europako Batzordeak bultzatu nahi du lotura, eta Frantziak, oraingoz, ez du pauso garbirik eman.
Lehendakariak azpimarratu du AHTaren konexioaren aldeko apustua garrantzitsua dela, Europak, "ziurgabetasun global handiko" testuinguru batean murgilduta eta inguratuta dagoen heinean, "une erabakigarria" bizi baitu.
Gogorarazi duenez, Europa autonomia estrategikoaren alde egiten ari den apustuan trenbide lotura hori "erabakigarria" da, bai herritarren mugikortasunerako, bai merkantziak garraiatzeko eta lehiakortasunerako, eta baita elikaduraren, industriaren, energiaren, teknologiaren zein arlo militarraren segurtasunerako ere.
Euskadiren eraldaketa industrial eta ekonomikorako korridoreak duen garrantzia azpimarratzearekin batera, Europa berrindustrializatzeko ere funtsezkoa dela azpimarratu dau, Paristik hasi eta hainbat industria- eta ekonomia-nodo elkarrekin lotuko lutzkelako, Lisboara, Tolosa, Bordele, Euskadi eta Madril, besteak beste.
Europako Batzordearekin "guztiz" bat datorrela nabarmendu du Pradalesek, eta haren babesarekin Frantziari eta Espainiari presioa egiten jarraituko dutela ziurtatu du, "egin beharrekoa egin dezaten. Europak ezin du itxaron, eta, ardatz atlantikoak, ere ez".
Europako koordinatzailearen konpromisoak
Asteleheneko bileran hiru konpromiso hartu zituen François Bausch koordinatzaileak: Batetik, datorren astean Frantziako ministroarekin bilduko dela hitz eman zuen, euren arteko bileratik ateratako ondorioen berri emateko hari.
Gainera, udaberrian Apostolo Tzitzikostas Europako Turismo eta Garraio Jasangarriaren komisarioa, Frantziako eta Espainiako ministroak, Rousset eta lehendakariak goi-bilera bat egingo dute.
Azkenik, irailean lan-jardunaldi bat egingo da Bilbon, Europar Batasuneko lotura eta mugikortasuna ardatz duten proiektu estrategikoak bultzatzeko aktibatuko diren HSR funts indartuak aurkezteko.
Otegik dio albiste "atsekabea" duela Ayusorentzat: "ETA aspaldi desagertu zen"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide 'La Cafetera' podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadiri eta Nafarroari "erasoa" prestatzen ari dela, "Sanchezi eusten" dion bitartean. Koalizioko buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "ezer asaldatu nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela berarekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete bildu naizen pertsonen zerrenda jakinarazten badut", gaineratu du.
Anduezak "errealistak" izatea eta "momentu historikoa" baliatzea eskatu du estatus berriari buruzko akordioa lortzeko
Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egin dioten elkarrizketan, Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak onartu du erabakitzeko eskubidea dela akordioa lortzeko oztopo nagusia.
PPk salatu duenez, ezker abertzaleko gazteek eraso egin diote Bilbon duten egoitzari
Alderdiak EH Bildu “zuritzeari” uzteko eskatu dio EAJri, bere egoitza pintura gorriz zipriztinduta eta Ernairen kartel batekin argitu ostean.
Sanchezek onartu du Juntsekin hartutako konpromisoak ez dituztela bete, eta iragarri du dekretu bat tramitatuko duela hitz emandakoa bete dadila
Espainiako Gobernuko presidenteak onartu egin du Juntsekin krisia egon badagoela, eta iragarri du Ministroen Kontseiluak gaur onartuko duela udal inbertsioak malgutzeko eta alderdiarekin adostutako konpromisoak betearazteko dekretua. Gainera, Jose Luis Abalosek botatako akusazioak "gezurra" direla adierazi du, eta esan du 2018an ez zela Otegirekin bildu.
Albiste izango dira: Pradales Akitania Berrian, langabezia datuak eta Txinako itsasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da, AHTaren lanak azkartzeko
Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan, Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.
Elkarrekin Podemosek negoziazioetan jarraitzen du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta itxaropentsu da 2026ko aurrekonturako akordioa lortzeko
Laugarren bileraren ostean, oraindik denbora dutela adierazi du formazioak. Hala ere, Podemosen ustez, mahai gainean jarritako kopuruak "ez dira nahikoak".
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri
PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.
Eusko Jaurlaritzak Francesca Albaneseri emango dio Rene Cassin giza eskubideen saria
Epaimahaiak Nazio Batuen Palestinako Lurralde Okupatuetarako errelatore bereziaren ibilbide profesionala eta independentzia aitortu eta balioetsi ditu.