Dimite el gestor del Hospital de Torrejón de Madrid tras los audios sobre listas de espera
El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha dimitido de su cargo de gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras la publicación de unos audios en los que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa.
Ribera ha señalado en un comunicado que esta desvinculación de Gallart de las responsabilidades sobre la gestión del hospital se produce "para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo".
Asimismo, han informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid.
El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que "mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".
Te puede interesar
Pradales condena "enérgicamente" los carteles contra el PSE-EE y el ataque a la sede del PP
"No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dejado claro el lehendakari en una entrada en la red social X.
La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español
La filtración de una grabación del CEO del grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, ha desatado una polémica política de primer nivel. El presidente del Gobierno español y varios miembros del Ejecutivo acusan a la Comunidad de Madrid de convertir la sanidad en “un negocio”, mientras el Gobierno madrileño sostiene que no ha detectado incumplimientos en la concesión.
Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango
Las placas conmemorativas se colocaron la semana pasada tras un acuerdo por el equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) con el PP.
Nueve personas investigadas por “desórdenes públicos y daños” en una concentración en favor del euskera en San Sebastián
La protesta ha sido convocada por Ernai para denunciar los “ataques” y exigir que el euskera necesita “independencia”. Según el Departamento de Seguridad, la protesta no había sido comunicada.
El PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" para cumplir el Estatuto
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto termina el 31 de diciembre, tal y como acordaron jeltzales y socialistas en el acuerdo de investidura de Sánchez. "Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.
Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años
En 1980 el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles hizo estallar una bomba en la puerta del bar Aldana, donde murieron cuatro personas, y el caso quedó sin resolver y sin juzgar.
Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones
"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado Miriam Nogueras en rueda de prensa.
Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate
El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026
La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.