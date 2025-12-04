POLEMIKA
Madrilgo Torrejon Ospitaleko kudeatzaileak dimititu egin du, itxaron-zerrendei buruzko audioen ondorioz

Ribera osasun-taldeak jakinarazi duenez, auditoria sakon bat egiten ari dira "bermatzeko pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete egin direla".

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025 01/12/2025
Torrejongo Ospitalea. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pablo Gallart Ribera osasun-taldeko kontseilari delegatuak Torrejon de Ardozeko Ospitaleko (Madril) kudeatzaile kargua utzi duEl Paisek audio batzuk kaleratu zituen, Ribera, enpresaren onurak handitzeko, kudeaketa pribatuko ospitale publiko horretako itxaron-zerrendak handitzeko eskatzen ari zela.

Riberak berak ohar batean adierazi duenez, kargua utzi du Gallart ospitalearen "kudeaketa-taldearen ezaugarri izan diren balioak eta etika bermatzeko".

Auditoretza sakona egiten ari direla jakinarazi dute, "pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete direla bermatzeko".

Gallerten audioak argitaratu ostean, Madrilgo eta Estatuko ezkerreko alderdiek PPk bultzatutako osasun-eredua kritikatu dute, eta Isabel Diaz Ayusoren gobernuaren jarrera salatu dute.

Ribera taldeak, bestalde, azpimarratu du "osasun sistema publikoarekin duen konpromisoari eusten diola, pazienteari ahalik eta arreta onena ematen jarraitzeko".

Madril PP Psoe Politika

