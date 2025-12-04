OSASUN-LAGUNTZA
Ospitale publikoen kudeaketa pribatuak beste arrakala bat urratu du Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako gobernuen artean

Torrejongo Ospitalea kudeatzen duen Ribera taldeko CEOaren grabazio bat filtratu da, eta berehala piztu da polemika. Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat kidek osasuna "negozio" bihurtzea leporatu diote Madrilgo Erkidegoari, eta Madrilgo Gobernuak dio ez duela arau-hausterik antzeman.

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025 01/12/2025

Torrejon Ospitalea, Madrilen. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Erkidegoaren eta Espainiako Gobernuaren arteko beste liskar politiko bat piztu da, ospitale publikoen kudeaketa pribatua dela eta. El Pais egunkariak Pablo Gallart Ribera taldeko CEOaren grabazio bat argitaratu du, eta horrek eragin du eztabaida hastea. Grabazio horretan, Pablo Gallartek bere arduradunei eskatzen zien paziente batzuk baztertzeko eta errentagarritasun gutxiagoko ebakuntzak murrizteko, etekin ekonomikoa handitzeko.

Torrejongo Unibertsitate Ospitalea 2011n inauguratu zen, Esperanza Aguirreren agindupean, eta kudeaketa publiko-pribatu bidez funtzionatzen du. Jabetza eta finantzaketa publikoak dira, eta osasun-zerbitzuaren prestazioa, berriz, Ribera Salud taldeari dagokio, administrazio-emakida baten bidez.

Madrilgo Osasun Sailak azpimarratu duenez, "inola ere ez da onartuko osasun-laguntza jasotzeko aukera kaltetzen duen praktikarik". Sailak premiazko bilera deitu du enpresaren zuzendaritzarekin, eta lantalde tekniko bat eraman du ospitalera, egoera bertatik bertara aztertzeko. Hala ere, sailak ziurtatu du ez dela "inolako ez-betetzerik antzeman" emakida-kontratuan.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen erantzuna irmoa izan da. X sare sozialean zabaldutako mezu batean, PPri leporatu dio "osasuna negozio eta gaixotasuna aberasbide bihurtu izana". Gaineratu duenez, gertatutakoak agerian utzi du zertan datzan "osasunaren pribatizazioa: itxaron-zerrenda gehiago, errentagarritasun handiagoa eta bidegabekeria gehiago".

Monica Garcia Osasun ministroak iragarri du bere sailak sakon ikertuko duela kasua, "enpresa pribatuen emaitzak handitzeko mekanismo bat" dagoela iritzita. Ildo beretik, Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako ministroak eta Madrilgo PSOEren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa "erabat lotsagarria" dela, eta pribatizazioek "guztion eskubide bat gutxi batzuen negozio" bihurtzen dutela salatu du.

Bestalde, Mas Madridek eta PSOEk aurreratu dute Isabel Diaz Ayusoren Gobernuaren aurkako lege-ekintzak abian jarriko dituztela, haien iritziz, "osasunerako eskubidea urratu" eta Madrilgo osasun publikoa "interes ekonomiko pribatuen zerbitzura erabili" da eta.

