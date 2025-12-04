PP, PSOE y Junts alcanzan un acuerdo para endurecer el castigo a las personas multirreincidentes
Socios del Ejecutivo como EH Bildu y Podemos han mostrado su rechazo a la reforma. Vox y PNV sí han apoyado la iniciativa.
La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, se ha aprobado este jueves por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. En cambio, socios del Ejecutivo como EH Bildu y Podemos han hecho constar su rechazo a la reforma.
Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.
En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedía el PP.
El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse.
Te puede interesar
El sindicato Esan pide recuperar las pelotas de goma ante "el repunte de la violencia callejera"
En una nota, ha mostrado su preocupación por la planificación del operativo de cara al partido de Champions League entre el Athletic y el PSG el próximo miércoles en Bilbao. Junto a los sindicatos ErNE y Si.P.E. han convocado una concentración el viernes frente a la comisaría de Ondarreta de San Sebastián.
El PSE-EE pide en la Cámara vasca no informar del origen de las personas detenidas
Según los socialistas, publicar dicha información en las notas de prensa de la Ertzaintza solo favorece el discurso de PP y Vox para “vincular inmigración y delincuencia”. EH Bildu ha presentado una moción para evitar dar esos datos, pero el PSE-EE ha votado en contra.
EH Bildu rechaza "sin ambages" la pancarta aparecida en Vitoria-Gasteiz y EH Bildu de Bilbao rechaza también el ataque a la sede del PP
En opinión de la coalición soberanista "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país.
El proyecto de ley de festejos taurinos con menores sigue su tramitación en el Parlamento Vasco
La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.
El TEDH condena a Francia por no tratar bien la esclerosis del preso Ibon Fernandez Iradi
En su sentencia, los jueces europeos subrayan que la falta de esos cuidados adecuados para su enfermedad, que eran la condición para su mantenimiento en prisión, supone una violación del artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratamientos inhumanos y degradantes.
Pradales condena "enérgicamente" los carteles contra el PSE-EE y el ataque a la sede del PP
"No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dejado claro el lehendakari en una entrada en la red social X.
Dimite el gestor del Hospital de Torrejón de Madrid tras los audios sobre listas de espera
El grupo sanitario Ribera ha informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español
La filtración de una grabación del CEO del grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, ha desatado una polémica política de primer nivel. El presidente del Gobierno español y varios miembros del Ejecutivo acusan a la Comunidad de Madrid de convertir la sanidad en “un negocio”, mientras el Gobierno madrileño sostiene que no ha detectado incumplimientos en la concesión.
Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango
Las placas conmemorativas se colocaron la semana pasada tras un acuerdo por el equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) con el PP.