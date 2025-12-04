Congreso
PP, PSOE y Junts alcanzan un acuerdo para endurecer el castigo a las personas multirreincidentes

Socios del Ejecutivo como EH Bildu y Podemos han mostrado su rechazo a la reforma. Vox y PNV sí han apoyado la iniciativa.

Euskaraz irakurri: PPk, PSOEk eta Juntsek akordioa lortu dute pertsona berrerorleei zigorra gogortzeko
Agencias | EITB

La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, se ha aprobado este jueves por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. En cambio, socios del Ejecutivo como EH Bildu y Podemos han hecho constar su rechazo a la reforma.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.

En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedía el PP.

El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse.

