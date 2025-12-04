Kongresua
PPk, PSOEk eta Juntsek akordioa lortu dute pertsona berrerorleei zigorra gogortzeko

EH Bildu eta Podemos Exekutiboko kideak erreformaren aurka agertu dira. Voxek eta EAJk bai babestu dute ekimena.

Kongresuko osoko bilkura baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juntsek bultzatutako erreforma penala, Pedro Sanchezen Gobernuari egindako eskakizunetako bat dena, gehiengoz onartu dute ostegun honetan Kongresuko Justizia Batzordean, independentistek PSOErekin eta PPrekin adostutako dozena erdi aldaketa sartu ostean. Exekutiboko kide EH Bilduk eta Podemosek, aldiz, erreformaren aurka daudela adierazi dute.

Lege-proposamen hori, Zigor Kodea eta Prozedura Kriminalaren Legea erreformatzen dituena, Juntsek erregistratu zuen iazko martxoan, eta sei hilabete geroago hartu zen kontuan, baina hainbat hilabetez egon da baztertuta, zuzenketa partzialak aurkezteko epea astero luzatuz.

Aurtengo martxoan zuzenketak aurkeztu ziren azkenean, baina berriro baztertu zen, izan ere, Gobernuko ezkerreko kideek erreformarekin ados ez zeudela jakinarazi zuten, eta PPk, aldiz, alde.

Hurrengo urratsa ponentziaren txostena Justizia Batzordean eztabaidatzea izango da, dagoeneko bilkura publikoan, abenduaren 17ko asterako aurreikusten dena. Eta hortik Kongresuko hurrengo osoko bilkurara joango da, urtarrilean edo otsailean.

Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Espainia Psoe PP Junts per Catalunya Politika

