Antxustegi, sobre la Ley de Empleo Público Vasco: "Estamos tranquilos porque sabemos que esta ley cumple con la Constitución"

Joseba Diez Antxustegi
Euskaraz irakurri: Antxustegi, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aferaz: "Lasai gaude, ziur gaudelako lege honek Konstituzioa betetzen duela"
"Es un salto cualitativo, grave y negativo, pero estamos tranquilos porque esta ley es legal, por lo que el Gobierno Vasco va a presentar alegaciones", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en el País Vasco "por españolista"

Enmarca este sabotaje en las acciones que han realizado en los últimos días, como el ataque con pintura a la sede del PP en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria. Acciones que, aseguran en el comunicado, van a favor del independentismo y en contra del "españolismo", ya que, sostienen en la nota, "para construir un país sin opresión es necesaria la independencia".
