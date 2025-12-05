Euskera
Antxustegi, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aferaz: "Lasai gaude, ziur gaudelako lege honek Konstituzioa betetzen duela"

eaj
18:00 - 20:00
Joseba Diez Antxustegi
EITB

"Jauzi kualitatibo bat da, larria eta negatiboa, baina lasai gaude lege hau legezkoa delako. Hori horrela, Jaurlaritzak alegazioak aurkeztuko ditu", adierazi du komunikabideen aurrean.

EAJ Politika Euskara Gizartea

