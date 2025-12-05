El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado que el hecho de que esta tramitación "se haya desatascado" es consecuencia de las "presión" que han hecho los gobiernos vasco y catalán. Según los datos que ha aportado, de las 8000 personas detenidas en el último año en Euskadi un millar han cometido más de un delito.