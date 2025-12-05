Entrevista
Arkaitz Rodríguez: "La decisión del TSJPV podría poner en cuestión el poco amparo legal que ha tiene el euskera"

arkaitz rodriguez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arkaitz Rodriguez: “Orain arte euskarak izan duen babes legal apurra auzitan jar lezake EAEko Justizia Auzitegiaren erabakiak”
author image

EITB

Última actualización

"Al contrario, creemos que también puede ser una oportunidad, porque el Constitucional podría cambiar la jurisprudencia y en este caso dar cobijo legal al euskera. Pero eso está por ver, y dada la magnitud de esta embestida es ser muy optimista", ha dicho el secretario de Acción Política de EH Bildu 

