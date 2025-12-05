Delitos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco cree que la ley de multirreincidencia va "en el buen sentido"

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Bingen Zupiria. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak uste du delituak errepikatzen dituztenentzako legea "zentzu onean" doala

Última actualización

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado que el hecho de que esta tramitación "se haya desatascado" es consecuencia de las "presión" que han hecho los gobiernos vasco y catalán. Según los datos que ha aportado, de las 8000 personas detenidas en el último año en Euskadi un millar han cometido más de un delito.

Delitos Gobierno Vasco Ertzaintza Política

Te puede interesar

Cargar más