Delituak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak uste du delituak errepikatzen dituztenentzako legea "zentzu onean" doala

Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
Bingen Zupiria. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako Gobernuak egindako "presioaren" ondorioz egin du aurrera izapide horrek. Emandako datuen arabera, azken urtean Euskadin atxilotutako 8.000 pertsonetatik milak delitu bat baino gehiago egin dituzte.

Delituak Eusko Jaurlaritza Ertzaintza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi