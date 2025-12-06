De Andrés (PP): "No es casualidad que en la misma jornada se acumulen todos los actos contra elementos de convivencia"

DECLARACIONES
De Andrés (PP) reprocha la postura de jeltzales y socialistas ante los actos que "atentan directamente contra el PP"

Euskaraz irakurri: "PPren aurkako ekintzen aurrean" jeltzaleek eta sozialistek duten jarrera kritikatu du de Andresek (PP)
El presidente del PP vasco ha asegurado que hay una organización que está "atentando directamente contra el PP", con nombres y apellidos: "EH Bildu y Ernai". Asimismo, ha reprochado la postura de jeltzales y socialistas ante estos hechos.

