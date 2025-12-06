ADIERAZPENAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"PPren aurkako ekintzen aurrean" jeltzaleek eta sozialistek duten jarrera kritikatu du De Andresek

De Andrés (PP): "No es casualidad que en la misma jornada se acumulen todos los actos contra elementos de convivencia"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Javier De Andres Euskadiko PPren presidenteak esan du erakunde bat "zuzenean PPren aurka" egiten ari dela, eta horrek izen-abizenak dituela: "EH Bildu eta Ernai". Testuinguru horretan, jeltzaleen eta sozialisten jarrera kritikatu du.

Euskadiko Alderdi Popularra Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aizpuruak (EH Bildu) ausardia eskatu du nazio aniztasunean aurrera egiteko, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasuna aitortu eta demokrazia eraberritzeko bidean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".

PSE
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PSE-EEk "normaltasunez" ikusten du EAEko Justizia Auzitegiak hizkuntza eskakizunen inguruan egindako kontsulta

Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak adierazi duenez, bere alderdiak "normaltasunez" ikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Euskadiko sektore publikoan hizkuntza eskakizunak arautzen dituen legeari buruz Auzitegi Konstituzionalari egingo dion kontsulta. "Ez da gertatzen den lehen aldia, eta Konstituzionalak esaten duenaren zain gaude", esan du Blasik Legebiltzarreko korridoreetan kazetarien galderei erantzunez.

Gehiago ikusi