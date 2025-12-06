ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Vaquero: "Pedimos a Sánchez que ponga su voluntad para que las transferencias sean materializadas cuanto antes"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vaquero: "Bere borondatea lehenbailehen gauzatzeko eskatzen diogu Sanchezi"
author image

EITB

Última actualización

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, se ha referido al cumplimiento del Estatuto en el aniversario de la Constitución española.

Gobierno de España Pedro Sánchez Estatuto de Autonomía del País Vasco EAJ-PNV Política

