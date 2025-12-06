ESPAINIAKO KONSTITUZIOAREN URTEURRENA

Vaquero: "Sanchezi eskatzen diogu bere borondate guztia jartzeko transferentziak burutzeko"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Estatutua betetzeari buruz hitz egin du Espainiako Konstituzioaren urteurrenean.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez EAEko Autonomia Estatutua EAJ Politika

