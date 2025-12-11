El Gobierno de España ha reconocido "la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra que juzgaron a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi, y también ha considerado "ilegítimas y nulas" las dos condenas dictadas que tuvieron como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista. Una decisión aplaudida por diversos agentes políticos y sociales, que coinciden en destacar la importancia del reconocimiento y reparación institucional a las víctimas.

Uno de los colectivos en pronunciarse ha sido la fundación Egiari Zor que ha apelado "a seguir por el camino del reconocimiento y reparación institucional a todas las víctimas sin excepción, apartando esta cuestión de la batalla partidista”.

En un comunicado, la fundación ha recalcado que el reconocimiento de Txiki y Otaegi "como víctimas del régimen militar fascista" era "obvio e inevitable, habida cuenta del contexto en que se dieron".

En la misma línea, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia) ha calificado de "paso importante e inevitable" la decisión del Gobierno español. "Tras años de negación desde el Estado a los derechos de ambas víctimas, con estos dos reconocimientos ambas familias dan un paso importante en el camino de la verdad, la justicia y la reparación y convierten en clamorosa la obligación ética, moral y política del Gobierno de España para dar el necesario paso de asumir el daño causado por los aparatos del Estado", ha dicho GEBehatokia en una nota.

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, también ha dicho que era un paso "imprescindible", al tiempo que ha recordado que el Gobierno Vasco ya reconoció a Txiki y Otaegi como víctimas de la violencia del Estado el año 2012. A través de un mensaje en redes sociales, Pradales ha señalado que "la decisión adoptada por el Gobierno de España completa un reconocimiento público que era imprescindible", para reafirmarse en el "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos".