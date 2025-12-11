Colectivos y agentes políticos instan a seguir por el camino del reconocimiento a víctimas como 'Txiki' y Otaegi
El Gobierno de España ha reconocido "la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra que juzgaron a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi, y también ha considerado "ilegítimas y nulas" las dos condenas dictadas que tuvieron como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista. Una decisión aplaudida por diversos agentes políticos y sociales, que coinciden en destacar la importancia del reconocimiento y reparación institucional a las víctimas.
Uno de los colectivos en pronunciarse ha sido la fundación Egiari Zor que ha apelado "a seguir por el camino del reconocimiento y reparación institucional a todas las víctimas sin excepción, apartando esta cuestión de la batalla partidista”.
En un comunicado, la fundación ha recalcado que el reconocimiento de Txiki y Otaegi "como víctimas del régimen militar fascista" era "obvio e inevitable, habida cuenta del contexto en que se dieron".
En la misma línea, el Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia) ha calificado de "paso importante e inevitable" la decisión del Gobierno español. "Tras años de negación desde el Estado a los derechos de ambas víctimas, con estos dos reconocimientos ambas familias dan un paso importante en el camino de la verdad, la justicia y la reparación y convierten en clamorosa la obligación ética, moral y política del Gobierno de España para dar el necesario paso de asumir el daño causado por los aparatos del Estado", ha dicho GEBehatokia en una nota.
Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, también ha dicho que era un paso "imprescindible", al tiempo que ha recordado que el Gobierno Vasco ya reconoció a Txiki y Otaegi como víctimas de la violencia del Estado el año 2012. A través de un mensaje en redes sociales, Pradales ha señalado que "la decisión adoptada por el Gobierno de España completa un reconocimiento público que era imprescindible", para reafirmarse en el "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos".
En términos similares se ha expresado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha pedido "el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos". En un mensaje publicado en la red social X, Aizpurua ha destacado que es un "avance" que se ha producido gracias a la Ley de Memoria Democrática.
Las familias deTxiki y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco y fue hace dos semanas, el 25 de noviembre cuando el Ejecutivo español dio una resolción favorale. El reconocimiento coincide con el 50 aniversario de los fusilamientos.
Los familiares de Txiki y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento
EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar, han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi
Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".
