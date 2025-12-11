Joxerramon Bengoetxea espera llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco "que sean óptimos para las dos partes"
Joxerramon Bengoetxea ha explicado que tras sus críticas a la partida presupuestaria para la EHU por parte del Gobierno Vasco en y los reproches del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, al diagnóstico sobre las necesidades de la EHU, elaborado por el Rectorado, ambas instituciones llevan semanas reuniéndose.
Te puede interesar
Detenido el empresario Antxon Alonso en Bizkaia tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi
Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".
Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas
El presidente de la Autoridad Palestina visita España por segunda vez tras el reconocimiento como Estado aprobado por el Gobierno.
El Congreso suspende de derechos a Ábalos y no podrá votar desde la cárcel
El exministro socialista tampoco podrá percibir retribuciones económicas.
Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa
La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.
Pradales considera que EH Bildu "no puede lavarse las manos" tras los sabotajes de Ernai
El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "EH Bildu no puede lavarse las manos" respecto a los sabotajes y ataques a otros partidos reivindicados por Ernai, organización juvenil de Sortu. Ha considerado "inadmisible que Ernai, que es la organización juvenil de Sortu, se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido y no tenga un reproche de la dirección de esa formación", que es, a su vez, "el núcleo dirigente" de EH Bildu.
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero no como alcalde
El socialista niega las acusaciones, y avanza que "emprenderá acciones judiciales" y que ha sido su "amor al partido" y poder "facilitar su defensa" lo que le ha hecho apartarse.
La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas
Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
El PNV ve con preocupación la consulta del TSJPV sobre la ley de empleo público en el Tribunal Costitucional
La secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, ha dicho en Euskadi Irratia que la decisión cuestiona incluso la ley de normalización del euskera.