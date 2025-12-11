Joxerramon Bengoetxea espera llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco "que sean óptimos para las dos partes"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "EH Bildu no puede lavarse las manos" respecto a los sabotajes y ataques a otros partidos reivindicados por Ernai, organización juvenil de Sortu. Ha considerado "inadmisible que Ernai, que es la organización juvenil de Sortu, se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido y no tenga un reproche de la dirección de esa formación", que es, a su vez, "el núcleo dirigente" de EH Bildu.