Joxerramon Bengoetxeak akordioak lortzeko borondatea ikusten du, bai Jaurlaritzan eta bai EHUn ere
Joxerramon Bengoetxeak azaldu duenez, Jaurlaritzak eta EHUk asteak daramatzate bilerak egiten. "Kontraste garrantzitsuak izan ditugu gure artean", baina bi aldeek "borondatea" dute "bi aldeentzako akordio onena bilatzeko", azaldu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Antxon Alonso enpresaria atxilotu dute, Bizkaian, Leire Diez eta EIPSren presidente ohia atxilotu dituzten polizia-operazioan
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa miaketak egiten ari da Madrilen, Sevillan eta Zaragozan, tartean, Forestalia enpresak Zaragozan duen egoitzan.
Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu Txiki eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak
Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.
Gazako genozidioaren arduradunek kontuak emango dituztela esan dio Sanchezek Abbasi
Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak Espainia bisitatu du bigarren aldiz, Gobernuak Estatu gisa onartu ondoren.
Abalosek Kongresuko eskubideak galdu ditu eta kartzelan dagoen bitartean ezin izango du bozkatu
Ministro ohi sozialistak ez du Gorteen ordainsari ekonomikorik jasoko.
Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi morearen eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak ez duela berdin jokatzen Madrilen eta Gipuzkoan.
Pradalesen ustez, EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" behar ditu Ernairen sabotajeak
Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, "EH Bilduk ezin ditu eskuak garbitu" Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, aldarrikatutako sabotajeei eta erasoei dagokienez. "Onartezina da Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, alderdi baten egoitza baten aurkako erasoa publikoki aldarrikatzeko aukera ematea, eta alderdi horren zuzendaritzaren gaitzespenik ez izatea", hori baita, aldi berean, EH Bilduren "muina".
Jose Tomek dimisioa eman du Lugoko Diputazioko presidente gisa sexu-jazarpeneko salaketen ostean, baina alkate jarraituko du
Sozialistak ukatu egin ditu akusazioak, eta aurreratu du "ekintza judizialak" hasiko dituela, eta "alderdia maite" duelako eta "defentsa erraztu" ahal izateko utzi duela kargua.
Guardia Zibilak Leire Diez PSOEko militante ohia atxilotu du, kontratazio publikoetan egin omen dituen irregulartasunengatik
Diez ustezko eraginen trafiko eta eroskeria delituengatik ikertu gisa agertzen da Madrilgo Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegiko titularrak zuzentzen duen auzi batean.
EAJk kezka handiz hartu du Euskadiko Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz Auzitegi Kostituzionalean kontsulta egitea
Maitane Ipiñazar EBBren idazkariak Euskadi Irratian esan du euskararen normalizazio legea bera ere zalantzan jartzen duela erabakiak.