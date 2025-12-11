Unibertsitatea
Joxerramon Bengoetxeak akordioak lortzeko borondatea ikusten du, bai Jaurlaritzan eta bai EHUn ere

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
Joxerramon Bengoetxea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Joxerramon Bengoetxeak azaldu duenez, Jaurlaritzak eta EHUk asteak daramatzate bilerak egiten. "Kontraste garrantzitsuak izan ditugu gure artean", baina bi aldeek "borondatea" dute "bi aldeentzako akordio onena bilatzeko", azaldu du.

EHU Eusko Jaurlaritza Hezkuntza EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu Txiki eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak

Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.

maddalen iriarte miren echeveste
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta

Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi morearen eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak ez duela berdin jokatzen Madrilen eta Gipuzkoan.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesen ustez, EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" behar ditu Ernairen sabotajeak

Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, "EH Bilduk ezin ditu eskuak garbitu" Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, aldarrikatutako sabotajeei eta erasoei dagokienez. "Onartezina da Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, alderdi baten egoitza baten aurkako erasoa publikoki aldarrikatzeko aukera ematea, eta alderdi horren zuzendaritzaren gaitzespenik ez izatea", hori baita, aldi berean, EH Bilduren "muina".
