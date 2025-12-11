Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento

EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar, han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.