Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento

18:00 - 20:00
Los familiares de Txiki y Otaegi, satisfechos. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Txiki eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
author image

EITB

Última actualización

EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar,  han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.

El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi

Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

