'Txiki' eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
EITBk Mikel Paredesekin -Txiki-ren anaia- eta Mertxe Urtuzagarekin -Otaegiren lehengusina- hitz egin du. Lehendabizi, biktimen gurasoekin oroitu dira, aitortza jaso aurretik hil baitziren. Ondoren, eskerrak eman nahi izan dizkiete urte hauetan alboan izan dituztenei, batik bat, Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunari, aitortza-prozesuan egindako lanagatik.
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL
Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".
Eragile politiko eta sozialek 'Txiki' eta Otaegiren aitortza txalotu eta bide horretan jarraitzea eskatu dute
'Txiki' eta Otaegiren familiek urte hasieran aurkeztu zuten aitortza eskaria, Memoria Demokratikoaren Legea oinarri hartuta, eta duela bi aste eman zuen Espainiako Gobernuak aldeko ebazpena.
Elkarrekin Podemosek Arabako aurrekontuen osoko zuzenketa erretiratu du, ELAk adinekoen egoitzetan lortutako akordioaren ondoren
Sindikatuak aurreakordioa iragarri du lurraldeko Erresidentzien eta Etxebizitza Komunitarioen lehen hitzarmenerako, eta horrek Foru Aldundiaren eta koalizio morearen arteko negoziazioak desblokeatzea ekarri du.
Josu Urrutikoetxea kontrolpean libre utzi du Frantziako Fiskaltzak
Espainiako Auzitegi Nazionalak haren aurka igorritako euroaginduaren haritik eman du erabakiaren berri Frantziak, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez.
Denis Itxaso: "Etxebizitzaren arazoak konponbidea du eta Euskadik badu plan bat horretarako"
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak uste du Etxebizitza Arloko Premiazko Neurrien Legea onartuta, Eusko Jaurlaritza aurrera doala "EH Bilduren eta PPren arteko su gurutzatuaren erdian". "Gobernuak errei zentral bat okupatzen du herritarren arazo zentral baten aurrean", gaineratu du Itxasok.
Joxerramon Bengoetxeak akordioak lortzeko borondatea ikusten du, bai Jaurlaritzan eta bai EHUn ere
Joxerramon Bengoetxeak azaldu duenez, Jaurlaritzak eta EHUk asteak daramatzate bilerak egiten. "Kontraste garrantzitsuak izan ditugu gure artean", baina bi aldeek "borondatea" dute "bi aldeentzako akordio onena bilatzeko", azaldu du.
Antxon Alonso enpresaria atxilotu dute, Bizkaian, Leire Diez eta EIPSren presidente ohia atxilotu dituzten polizia-operazioan
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa miaketak egiten ari da Madrilen, Sevillan eta Zaragozan, tartean, Forestalia enpresak Zaragozan duen egoitzan.
Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu 'Txiki' eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak
Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.
Gazako genozidioaren arduradunek kontuak emango dituztela esan dio Sanchezek Abbasi
Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak Espainia bisitatu du bigarren aldiz, Gobernuak Estatu gisa onartu ondoren.