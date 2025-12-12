Nerea Kortajarena: "Todo lo que está ocurriendo en Madrid hay que aclararlo hasta el final"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor". "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.