Corrpución política
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nerea Kortajarena: "Todo lo que está ocurriendo en Madrid hay que aclararlo hasta el final"

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"

Última actualización

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha subrayado que en su coalición "la tolerancia con la corrupción política es cero". Según Kortajarena, "EH Bildu es de los poco partidos, si no es el único, que no tienen ningún caso de corrupción política"

EH Bildu Corrupción Política Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV ve al Gobierno español "en shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor".  "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento

EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar,  han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.

Cargar más