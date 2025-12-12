Nerea Kortajarena: "Todo lo que está ocurriendo en Madrid hay que aclararlo hasta el final"
La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha subrayado que en su coalición "la tolerancia con la corrupción política es cero". Según Kortajarena, "EH Bildu es de los poco partidos, si no es el único, que no tienen ningún caso de corrupción política"
Los presupuestos de Álava siguen adelante tras rechazarse las enmiendas a la totalidad
Las enmiendas parciales se debatirán el lunes y martes y el pleno de aprobación definitiva será el día 19. Antes del lunes, durante el fin de semana, el gabinete foral y Elkarrekin Podemos IU tienen que llegar a un acuerdo definitivo, aunque ambas partes lo dan por seguro.
PNV y PSE-EE incorporarán al presupuesto vasco de 2026 enmiendas de la oposición por valor de dos millones de euros
La principal partida será para una propuesta de EH Bildu, destinada a modernizar el sistema institucional, por importe de un millón de euros. También se aceptará una enmienda del PP para crear un programa de convivencia intergeneracional, así como de Sumar, sobre Euskaldendak, entre otras.
El PNV ve al Gobierno español "en shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor". "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.
Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento
EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar, han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.
EUDEL será sede vasca del Observatorio Europeo para proteger la calidad democrática "desde la base"
Según ha informado la Asociación de Municipios Vascos, en 2026 "se publicará el primer informe de amenazas y recomendaciones para defender la labor esencial de las y los electos locales".
Elkarrekin retira su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Álava tras el acuerdo alcanzado por ELA en las residencias
El sindicato ha anunciado un preacuerdo para el primer convenio de Residencias y Viviendas Comunitarias del territorio, lo que ha llevado a desbloquear las negociaciones presupuestarias entre la Diputación Foral y la coalición morada.
La Fiscalía francesa deja libre bajo control a Josu Urrutikoetxea
Según ha podido saber Euskadi Irratia, la decisión de Francia se produce al hilo de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española.
Colectivos y agentes políticos instan a seguir por el camino del reconocimiento a víctimas como 'Txiki' y Otaegi
Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática y fue hace dos semanas, el 25 de noviembre cuando el Ejecutivo español dio una resolción favorale.