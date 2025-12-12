Korrpuzio politikoa
Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
Nerea Kortajarena. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azpimarratu duenez, bere koalizioan "ustelkeria politikoarekiko tolerantzia zero da". Kortajarenaren arabera, "EH Bildu alderdi bakarretakoa da, ez bada bakarra, ustelkeria politiko kasurik ez duena".

EH Bildu Ustezko ustelkeria politikoa Politika

