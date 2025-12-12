Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de diciembre de 2025:

- Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia: Las Juntas Generales de Álava y Bizkaia debaten las enmiedas a la totalidad a los Presupuestos para el año 2026. En Álava, Elkarrekin Podemos IU ha retirado su enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Álava para 2026 tras lograr que se desbloquee el acuerdo en las residencias, para abrir así una negociación presupuestaria "en beneficio de la ciudadanía". En Bizkaia, la mayoría de los socios de gobierno (PNV y PSE-EE) garantiza la aprobación de las Cuentas.

- Homenaje a Lourdes Iriondo: Acto de entrega de la Medalla de Oro de Gipuzkoa a título póstumo a Lourdes Iriondo. Al acto que se celebrará en el salón del Trono de la Diputación Foral de Gipuzkoa asistirán la diputada general, Eider Mendoza, María Ángeles y María Jesus Iriondo (familiares de Lourdes Iriondo) y la escritora Mariasun Landa, entre otras personas.

- Junta extraordinaria de accionistas de Talgo: Talgo celebra una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que deberá revalidar el acuerdo para la venta del 29,76 % de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor y del 7,8 % a la SEPI.