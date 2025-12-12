Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de diciembre de 2025:
- Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia: Las Juntas Generales de Álava y Bizkaia debaten las enmiedas a la totalidad a los Presupuestos para el año 2026. En Álava, Elkarrekin Podemos IU ha retirado su enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Álava para 2026 tras lograr que se desbloquee el acuerdo en las residencias, para abrir así una negociación presupuestaria "en beneficio de la ciudadanía". En Bizkaia, la mayoría de los socios de gobierno (PNV y PSE-EE) garantiza la aprobación de las Cuentas.
- Homenaje a Lourdes Iriondo: Acto de entrega de la Medalla de Oro de Gipuzkoa a título póstumo a Lourdes Iriondo. Al acto que se celebrará en el salón del Trono de la Diputación Foral de Gipuzkoa asistirán la diputada general, Eider Mendoza, María Ángeles y María Jesus Iriondo (familiares de Lourdes Iriondo) y la escritora Mariasun Landa, entre otras personas.
- Junta extraordinaria de accionistas de Talgo: Talgo celebra una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que deberá revalidar el acuerdo para la venta del 29,76 % de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor y del 7,8 % a la SEPI.
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento
EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar, han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.
EUDEL será sede vasca del Observatorio Europeo para proteger la calidad democrática "desde la base"
Según ha informado la Asociación de Municipios Vascos, en 2026 "se publicará el primer informe de amenazas y recomendaciones para defender la labor esencial de las y los electos locales".
Elkarrekin retira su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Álava tras el acuerdo alcanzado por ELA en las residencias
El sindicato ha anunciado un preacuerdo para el primer convenio de Residencias y Viviendas Comunitarias del territorio, lo que ha llevado a desbloquear las negociaciones presupuestarias entre la Diputación Foral y la coalición morada.
La Fiscalía francesa deja libre bajo control a Josu Urrutikoetxea
Según ha podido saber Euskadi Irratia, la decisión de Francia se produce al hilo de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española.
Colectivos y agentes políticos instan a seguir por el camino del reconocimiento a víctimas como 'Txiki' y Otaegi
Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática y fue hace dos semanas, el 25 de noviembre cuando el Ejecutivo español dio una resolción favorale.
Denis Itxaso: "El problema de la vivienda tiene solución y hoy estamos más cerca de ella"
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, cree que con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, el Gobierno Vasco avanza "en medio del fuego cruzado entre EH Bildu y el PP". "El Gobierno ocupa un carril central ante un problema central de la ciudadanía", ha añadido Itxaso.
Joxerramon Bengoetxea espera llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco "que sean óptimos para las dos partes"
Joxerramon Bengoetxea ha explicado que tras sus críticas a la partida presupuestaria para la EHU por parte del Gobierno Vasco en y los reproches del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, al diagnóstico sobre las necesidades de la EHU, elaborado por el Rectorado, ambas instituciones llevan semanas reuniéndose.
Detenido el empresario Antxon Alonso en Bizkaia tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi
Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".