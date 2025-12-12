PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia, homenaje a Lourdes Iriondo y junta extraordinaria de accionistas de Talgo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Juntas Generales de Álava. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian, Lourdes Iriondori omenaldia eta Talgoren akziodunen ezohiko batzarra
EITB

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de diciembre de 2025:

Debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Álava y Bizkaia:  Las Juntas Generales de Álava y Bizkaia debaten las enmiedas a la totalidad a los Presupuestos para el año 2026. En Álava, Elkarrekin Podemos IU ha retirado su enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de Álava para 2026 tras lograr que se desbloquee el acuerdo en las residencias, para abrir así una negociación presupuestaria "en beneficio de la ciudadanía". En Bizkaia, la mayoría de los socios de gobierno (PNV y PSE-EE) garantiza la aprobación de las Cuentas. 

- Homenaje a Lourdes Iriondo: Acto de entrega de la Medalla de Oro de Gipuzkoa a título póstumo a Lourdes Iriondo. Al acto que se celebrará en el salón del Trono de la Diputación Foral de Gipuzkoa asistirán la diputada general, Eider Mendoza, María Ángeles y María Jesus Iriondo (familiares de Lourdes Iriondo) y la escritora Mariasun Landa, entre otras personas. 

-  Junta extraordinaria de accionistas de Talgo: Talgo celebra una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que deberá revalidar el acuerdo para la venta del 29,76 % de su capital al consorcio vasco encabezado por Sidenor y del 7,8 % a la SEPI. 

Los familiares de 'Txiki' y Otaegi acogen con satisfacción y agradecimiento la noticia del reconocimiento

EITB ha hablado con Mikel Paredes -hermano de Txiki- y Mertxe Urtuzaga -prima de Otaegi. En primer lugar,  han tenido un recuerdo para los padres y las madres de las dos víctimas, fallecidos antes de recibir este reconocimiento. También han querido agradecer a quienes les han acompañado estos años, especialmente al abogado y catedrático Juanjo Álvarez, por su labor en el proceso de reconocimiento.

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi

Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

