Albiste izango dira: Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian, Lourdes Iriondori omenaldia eta Talgoren akziodunen ezohiko batzarra

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Arabako Batzar Nagusiak. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 12an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian: 2026ko aurrekontu proiektuei aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaidatuko dituzte Arabako eta Bizkaiko Batzar Nagusietan. Arabako adinekoen egoitza pribatuetan lan hitzarmena adostu dela ezagutu ondoren, osoko zuzenketa erretiratu du Elkarrekin Podemos - IUk. Ondorioz, koalizio moreak koalizio gobernuarekin negoziatzen jarraituko du. Bizkaian egoera bestelakoa da, EAJk eta PSE-EEk gehiengoa dute eta hortaz ez dute oposizioko taldeen babesik behar aurrekontu proiektua aurrera ateratzeko. 

- Lurdes Iriondori omenaldia: Gipuzkoako Foru Aldundiak Urrezko Domina emango dio Lurdes Iriondo zenari. Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzan ospatuko den ekitaldian parte hartuko dute Eider Mendoza ahaldun nagusiak, Maria Angeles eta Maria Jesus Iriondo senideek eta Mariasun Landa idazleak. 

- Talgoren akziodunen ezohiko batzarra: Egun erabakiorra dute gaurkoa Talgon. Akziodunen ezohiko batzarra deitu dute, Sidenor buru duen euskal konsortzioak tren konpaina erosteko finantziazio operazioari argi berdea emateko.

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu 'Txiki' eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak

Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.

