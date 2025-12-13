PSE-EE
Andueza destaca que llegar a acuerdos presupuestarios supone trabajar por Euskadi

Andueza: “Aurrekontu akordioak lortzea Euskadiren alde jokatzea da, horren alde lan egitea”
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andueza: “Aurrekontu akordioak lortzea Euskadiren alde jokatzea da, horren alde lan egitea”
author image

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado que los presupuestos aprobados o que se van a firmar con el apoyo de los socialistas en el Parlamento Vasco y en otras instituciones demuestran que ellos no pierde el tiempo, a diferencia de otros.

Eneko Andueza PSE EE Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Parlamento Vasco Política

18:00 - 20:00
