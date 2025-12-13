Asamblea del PNV
Esteban, a Sánchez: "O se frena la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral"

El presidente del EBB ha tomado la palabra al término de la IX Asamblea General del PNV. Para el dirigente jeltzale, el presidente español no tiene "otra" y le ha urgido a tomar la decisión. "Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio", ha añadido. 

VITORIA, 13/12/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene este sábado en Vitoria en la tercera sesión de la IX Asamblea General del partido, en la que se aprueba la propuesta de reforma de los estatutos. EFE/L. Rico
Esteban, en el IX Congreso del PNV. En la Asamblea General. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Estebanek, Sanchezi: “Eskandaluen jarioa geldiarazi edo hauteskundeak deitu”
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". "No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio”, ha añadido.

Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria-Gasteiz los cambios en los estatutos del partido para "fortalecer y activar" la militancia, "agilizar" su funcionamiento, y limitar a 30 días la duración de las elecciones internas.

Esteban ha explicado que el PNV está preocupado, pero el presidente del Gobierno español "debería estar aún más preocupado; la situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Con ese "goteo de escándalos", más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta". "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado.

"Continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura. O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral", ha sentenciado. 

