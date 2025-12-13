Esteban, a Sánchez: "O se frena la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral"
El presidente del EBB ha tomado la palabra al término de la IX Asamblea General del PNV. Para el dirigente jeltzale, el presidente español no tiene "otra" y le ha urgido a tomar la decisión. "Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio", ha añadido.
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". "No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio”, ha añadido.
Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria-Gasteiz los cambios en los estatutos del partido para "fortalecer y activar" la militancia, "agilizar" su funcionamiento, y limitar a 30 días la duración de las elecciones internas.
Esteban ha explicado que el PNV está preocupado, pero el presidente del Gobierno español "debería estar aún más preocupado; la situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".
Con ese "goteo de escándalos", más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta". "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado.
"Continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, es una situación que no puede prolongarse en el tiempo año y medio hasta el final de la legislatura. O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral", ha sentenciado.
