Estebanek, Sanchezi: “Eskandaluen jarioa geldiarazi edo hauteskundeak deitu”
EAJren IX. Batzar Nagusiaren amaieran hitza hartu du EBBko presidenteak. Buruzagi jeltzalearen ustez, hauteskundeak deitu “beste aukerarik ez du” Espainiako Gobernuko presidenteak. “Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”, erantsi du.
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak estu hartu du gaur Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente sozialista. Jeltzaleen buruzagiaren ustez, "eskandaluen jario hau kezkagarria eta etsigarria da". Azken hilabeteotan PSOEren baitan izandako ustezko ustelkeria kasuak eta goi kargudunen jarrera matxistak hartu ditu ahotan Estebanek, eta horrek Gobernuan zein legealdian izan dituen ondorioak agerian utzi ditu. Sanchezi hautua egiteko unea dela ohartarazi dio: "Odolustea amaitu edo hauteskundeak deitu".
EAJk IX. Batzar Nagusiaren azken saioa egin du Gasteizen, eta jeltzaleek alderdiaren estatutu berriak onartu dituzte bertan. Batzarraren amaieran, hitzaldia egin du EAJren buruak, eta luze eta zabal mintzatu da Espainiako Exekutiboaren gobernagarritasunaz.
Estebanen esanetan, PSOErekin lotutako eskandaluek "legealdiaren nekea eta giro gaiztotua" areagotu dute, eta "eskandaluen jario" horri "kezkagarria eta etsigarria" iritzi dio EBBko buruzagiak. "Horri lotzen badizkiogu aurrekontuak ateratzeko ezintasuna eta Kongresuko etengabeko ezetza, boto gurutzatuari esker noizean behin onartzen den legeren bat kenduta, esan dezakegu legegintzaldiak ez duela itxura onik", nabarmendu du.
Hala, zirt edo zart egiteko deia egin dio Sanchezi: "PSOEk eguneroko albisteen jarioa geldiarazi ezean, Espainiako presidenteak seriotan planteatu beharko du hauteskundeak noiz deituko dituen. (…) Odolustea amaitu edo hauteskundeak deitu. Eta ez guk diogulako edo besteek esango dutelako, beste aukerarik ez dagoelako baizik. Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”.
Leire Diez eta Antxon Alonso aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin
Aurretik, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Leire Diez PSOEko militante ohia, Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) presidente ohia eta Antxon Alonso enpresaburu gipuzkoarra kautelazko neurriekin aske uzteko eskatu dio epaileari.
Podemos Euskadik esan du lortzen dituen akordioak gehiengoaren eskubideak bermatzeko direla
Richar Vaquero koordinatzaileak Arabako aurrekontuen inguruan irekitako negoziazioak aipatu ditu; izan ere, Aldundia eta Elkarrekin Podemos-IU akordio bat lortzear daude. "Irmotasun berarekin negoziatzen jarraituko dugu", azpimarratu du.
EAJk datozen lau urteetarako estatutuak onartu ditu militantziaren parte hartzea “sendotu eta aktibatzeko”
Jeltzaleek bilera egin dute gaur Gasteizen EAJren Aberri Estatutu berriak onesteko. Parte hartzea sustatzeko hainbat neurri berri txertatu dituzte, hala nola gai jakinen inguruan alderdikideen iritzia biltzeko kontsultak egitea eta "EAJren jarraitzaile" figura sortzea. Era berean, euskararen eta berdintasunaren defentsa egiteko protokolo eta jarraibideak zehaztu dituzte.
Leire Diez, SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu epaileak
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epaileak Leire Diez militante sozialista ohia, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu larunbat honetan.
Chivitek uste du PSOEri "azkartasuna eta irmotasuna" falta izan zaiola sexu-jazarpenaren aurrean
Maria Chivite Nafarroako presidenteak gogorarazi du PSOE dela sexu-abusu kasuetarako protokoloa duen alderdi bakarra, baina uste du "hobetu" egin behar dela, "biktimen babesari, biktimen bermeari eta jarduera azkar, eraginkor eta justuari begira".
Sexu-jazarpenagatik eta lan-jazarpenagatik berriki jarritako hainbat salaketa ikertzen ari da PSOE
Azken orduetan, dimisioak eragin dituzten hainbat kasu ezagutu dira, hala nola Belalcazarreko (Kordoba) alkatearena edo Galiziako sozialisten Berdintasun idazkariarena, azken hori Jose Tome Roca Lugoko Diputazioko presidente ohiak kargua utzi ostean izandako desadostasun batengatik.
Esther Muñozek (PP) EAJri eskatu dio "hausnartu" dezala Sanchezi ematen dion babesaren inguruan
Alderdikideekin afari batean parte hartzeko Donostiara egindako bisitan, Alderdi Popularraren Kongresuko bozeramaileak Espainiako Gobernuari "gertatzen ari denagatik erantzukizunak hartzeko" eskatu dio, eta EAJri "Sanchezen alde noiz arte jarraituko duen" galdetu dio.
Martxoak 3 elkarteko biktimek Memoriala utziko dute "parte hartzea bermatzen ez bada"
Martxoak 3 elkarteak deitoratu du ez duela bermerik jaso sinatutako akordioari eusteko moduari buruz, eta ez dela deitu hitzarmena luzatu behar duen jarraipen-batzorderik. "Adostutakoa betetzen ez bada, Memorialak ez du inolako arrazoirik biktimentzat", ohartarazi du elkarteak.
Sumar osatzen duten alderdiek "Gobernu berria" eskatu diote Sanchezi, baina Moncloak baztertu egiten du
Gobernuko kide txikienak, Yolanda Diazek elkarrizketa batean zabaldutako ildoari jarraituz, irmotasuna eta aldaketak eskatu dizkio PSOEri. Hala ere, exekutiboaren gertuko iturrien arabera, azken kasuek ez dute ministrorik zipriztindu, eta, beraz, aurreikusita zeuden ordezkapenekin jarraituko dute.