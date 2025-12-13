EAJ-REN BATZARRA

Estebanek, Sanchezi: “Eskandaluen jarioa geldiarazi edo hauteskundeak deitu”

EAJren IX. Batzar Nagusiaren amaieran hitza hartu du EBBko presidenteak. Buruzagi jeltzalearen ustez, hauteskundeak deitu “beste aukerarik ez du” Espainiako Gobernuko presidenteak. “Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”, erantsi du.

VITORIA, 13/12/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene este sábado en Vitoria en la tercera sesión de la IX Asamblea General del partido, en la que se aprueba la propuesta de reforma de los estatutos. EFE/L. Rico
Esteban, EAJren IX. Batzar Nagusian. Argazkia: EFE
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak estu hartu du gaur Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente sozialista. Jeltzaleen buruzagiaren ustez, "eskandaluen jario hau kezkagarria eta etsigarria da". Azken hilabeteotan PSOEren baitan izandako ustezko ustelkeria kasuak eta goi kargudunen jarrera matxistak hartu ditu ahotan Estebanek, eta horrek Gobernuan zein legealdian izan dituen ondorioak agerian utzi ditu. Sanchezi hautua egiteko unea dela ohartarazi dio: "Odolustea amaitu edo hauteskundeak deitu".

EAJk IX. Batzar Nagusiaren azken saioa egin du Gasteizen, eta jeltzaleek alderdiaren estatutu berriak onartu dituzte bertan. Batzarraren amaieran, hitzaldia egin du EAJren buruak, eta luze eta zabal mintzatu da Espainiako Exekutiboaren gobernagarritasunaz. 

Estebanen esanetan, PSOErekin lotutako eskandaluek "legealdiaren nekea eta giro gaiztotua" areagotu dute, eta "eskandaluen jario" horri "kezkagarria eta etsigarria" iritzi dio EBBko buruzagiak. "Horri lotzen badizkiogu aurrekontuak ateratzeko ezintasuna eta Kongresuko etengabeko ezetza, boto gurutzatuari esker noizean behin onartzen den legeren bat kenduta, esan dezakegu legegintzaldiak ez duela itxura onik", nabarmendu du. 

Hala, zirt edo zart egiteko deia egin dio Sanchezi: "PSOEk eguneroko albisteen jarioa geldiarazi ezean, Espainiako presidenteak seriotan planteatu beharko du hauteskundeak noiz deituko dituen. (…) Odolustea amaitu edo hauteskundeak deitu. Eta ez guk diogulako edo besteek esango dutelako, beste aukerarik ez dagoelako baizik. Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”.

EAJk datozen lau urteetarako estatutuak onartu ditu militantziaren parte hartzea “sendotu eta aktibatzeko”

Jeltzaleek bilera egin dute gaur Gasteizen EAJren Aberri Estatutu berriak onesteko. Parte hartzea sustatzeko hainbat neurri berri txertatu dituzte, hala nola gai jakinen inguruan alderdikideen iritzia biltzeko kontsultak egitea eta "EAJren jarraitzaile" figura sortzea. Era berean, euskararen eta berdintasunaren defentsa egiteko protokolo eta jarraibideak zehaztu dituzte.

