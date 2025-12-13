Euzko Alderdi Jeltzalea
EAJk datozen lau urteetarako estatutuak onartu ditu militantziaren parte hartzea “sendotu eta aktibatzeko”

Jeltzaleek bilera egin dute gaur Gasteizen EAJren Aberri Estatutu berriak onesteko. Parte hartzea sustatzeko hainbat neurri berri txertatu dituzte, hala nola gai jakinen inguruan alderdikideen iritzia biltzeko kontsultak egitea eta EAJren jarraitzaile figura sortzea. Era berean, euskararen eta berdintasunaren defentsa egiteko protokolo eta jarraibideak zehaztu dituzte.

Jeltzaleen IX. Batzar Nagusia. Argazkia: EAJ

EAJk datozen lau urteetarako bide orria zehaztu du gaur, alderdiaren estatutu berriak onartuta. Jeltzaleek IX. Batzar Nagusiaren bigarren eta azken bilera egin dute Gasteizen, Europa Jauregian, eta bertan onetsi dituzte alderdiaren barne antolamendua “birformulatu eta arinduko” dituzten ildo berriak. Aberri Estatutu berriek militantzia “indartzeko eta aktibatzeko” mekanismoak txertatu dituzte. Hala, aurrerantzean gai jakin batzuen inguruko kontsulta ez-lotesleak egin ahal izango dira eta militantziak parte hartzeko bide berriak sortu dituzte. Halaber, EAJren lurralde batzarrak zein EBBren zuzendaritza berritzeko prozesuak laburtu dituzte.

Jone Berriozabal Araba Buru Batzarreko (ABB) presidenteak bileraren atarian nabarmendu duenez, “gaurkoa oso egun garrantzitsua da EAJrentzat. Urtebete luzeko gogoeta eta parte hartze lan emankorrari amaiera emango diogu eta”. Horren esanetan, estatutu berriekin alderdiaren “egiturak, prozesuak eta barne epeak arinduko dira”.  

Kontsulta ez-lotesleak

EBBk martxoan, Donostian egindako lehen bileran, jaso zuen estatutuak berritzeko IX. Batzar Nagusiaren agindua, eta "Erakunde demokratiko bat" txostena prestatu zuen. Gerora, zirriborro horri 1.000 zuzenketa egin zizkioten, eta % 70 onartu eta transakzio bidez adostu dira. Zuzenketa horiekin guztiekin ondu dituzte gaur onartuta geratu diren Aberri Estatutu berriak.

Estatutuokin EAJko kideei “parte hartzeko bideak eta moduak hobetzea” bilatu dute, “militantzia arinago eta eraginkorrerako erraztasunak emateko”, "egungo errealitatera egokituz eta prozesu horietan digitalizazioa txertatuz”.

Bide horretan, EBBk proposatutako gaien inguruan, militantziaren artean zuzeneko kontsulta ez-lotesleak egitea aurreikusi dute. Bestalde, parte hartzeko eta komunikatzeko bideak zabaltzeko asmoz, "Alderdizaleak" entitatea sortuko dute, EAJrekin lotura izan nahi duten jarraitzaileak kontuan izateko, eta harremanetarako mekanismo desberdinak ezarriko dituzte horretarako.

Halaber, lurraldeetako buru batzarrak eta Euzkadi Buru Batzarra (EBB) berritzeko prozesuak laburragoak izatea adostu dute: gehienez 30 eguneko epean egingo dira. Orain artekoak oso luzeak ziren; Aitor Esteban EAJren buru izendatzeko prozesuak, esaterako, sei hilabete iraun du. 

Azkenik, euskaren kontrako epai judizialek eragin duten kezkaren aurrean, hizkuntzaren defentsa jasoa geratu da estatutuetan, modu honetara: "EAJk euskara du euskal hizkuntza nazional, eta erantzukizun nazionala eskatzen du hura normalizatzeko". Era berean, alderdi barruan berdintasuna bermatzeko mekanismoak erantsi dituzte jeltzaleek.

 

