La IX Asamblea General del PNV ha marcado este sábado su "hoja de ruta" para los próximos cuatro años con la aprobación de los nuevos Estatutos Nacionales.

Casi medio millar de jeltzales se han reunido esta mañana en el palacio Europa de Vitoria-Gasteiz para aprobar los nuevos estatutos que supondrán "una agilización" de las "estructuras, procesos y plazos internos" y pretenden "consolidar y activar la participación de la militancia.

Entre las novedades se encuentran hacer consultas no vinculantes sobre cuestiones concretas, o reducir a 30 días las elecciones internas para renovar las ejecutivas territoriales y el EBB.

Así lo ha destacado la presidenta del Araba Buru Batzar (ABB), Jone Berriozabal, en declaraciones previas a la asamblea. Según Berriozabal, se trata de "un día muy importante para el PNV", ya que supone "el colofón de un largo año de trabajo fructífero, reflexión y participación".

Consultas no vinculantes

La reforma de los estatutos quedó pendiente de la primera sesión de la IX Asamblea General, celebrada el pasado mes de marzo en San Sebastián. El EBB redactó como base la ponencia ‘Una organización democrática’. El texto recibió 1.000 enmiendas que han sido debatidas en las organizaciones municipales, territoriales y nacional durante los últimos meses. El 70% de ellas han sido aceptadas o transaccionadas.

Entre las novedades, y con el objetivo de "mejorar la comunicación y los cauces de participación de la afiliación", se plantea la celebración de consultas no vinculantes para conocer la opinión de la afiliación sobre determinadas cuestiones, que podrían ser telemáticas.

Además, se ha creado la figura “Alderdizaleak”, que reunirá a los y las simpatizantes que deseen mantener una vinculación con el partido y con quienes se establecerán distintos mecanismos de relación.

Los nuevos estatutos recortarán la duracción de las elecciones internas, ya que se propone que estos procesos para renovar las ejecutivas territoriales y la nacional sean de 30 días como máximo; actualmente, se prolongan durante varios meses –la última elección del nuevo EBB, con Aitor Esteban como presidente ha durado seis meses–.

Asimismo, frente a la inquietud que han provocado las distintas sentencias judiciales contra el proceso de revitalización del euskera, el PNV ha explicitado el euskera como "lengua nacional vasca" y ha demandado que su normalización "sea responsabilidad nacional". También se recogen mecanismos y protocolos para la garantizar la igualdad.