Sumar avisa a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y vuelve a pedir cambios
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido "insuficiente" y le ha avisado de que "el inmovilismo no es una opción", al tiempo que ha insistido en pedir "un cambio en profundidad" en el Ejecutivo.
En una rueda de prensa tras la comparecencia de Sánchez, Urtasun ha señalado que es en un momento "muy grave" de la legislatura, ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.
Pero, en su opinión, la comparecencia de Sánchez de este lunes ha sido "insuficiente".
"No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?", ha señalado.
Urtasun ha avisado a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y le ha instado de nuevo a "relanzar el Gobierno" con una remodelación, así como a afrontar "cuestiones pendientes e importantes como la vivienda", ya que la voluntad de Sumar, ha asegurado, es acabar la legislatura.
Te puede interesar
Sánchez se reunirá con Junqueras (ERC) a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura
Respecto a Junts, Pedro Sánchez ha reconocido que “la relación” con el partido catalán “está rota”, aunque ha mostrado “su voluntad absoluta” de cumplir con los acuerdos alcanzados.
Sánchez reitera su "compromiso absoluto con el feminismo" y la "contundencia" contra la corrupción
El presidente del Gobierno español ha comparecido en la Moncloa para hacer balance del año. Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura y que, para ello, buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras".
Urkullu considera "insostenible" la situación del Gobierno español
En su conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic ha analizado también la actualidad política vasca y ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".
Queda en libertad la persona arrestada en la protesta contra CAF en Bilbao
La protesta pedía a la empresa vasca CAF que abandonara sus contratos con Israel. Durante el acto, cuatro ertzainas resultaron heridos por contusiones, y varios manifestantes denunciaron también haber resultado heridos.
La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza culmina en San Sebastián con un emotivo acto
Se cumplen 40 años de la detención, tortura y asesinato del conductor de autobús navarro. Organizada por la iniciativa Mikel Gogoan, la exposición itinerante ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana, donde una vez más, los familiares de Zabalza han exigido "verdad, justicia y reparación" y han reclamado a las instituciones vascas que sean "un acicate" para esclarecer el caso.
Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"
En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.
Nueva protesta contra CAF en San Sebastián, a la que le piden que no haga negocios con Israel
La protesta se ha realizado en la estación de Euskotren de Amara, donde han parado la circulación durante varios minutos tras la colocación de pancartas sobre las vías. El representante de los manifestantes, Joseba Álvarez, ha explicado que "no se puede llevar a cabo un proyecto de estas características sin colaborar con el sionismo", por lo que piden a CAF que retire el proyecto de tranvía en Israel.
La Audiencia Nacional investiga un contrato de Tubos Reunidos por presuntas ‘mordidas’ a Leire Díaz
El informe de la Guardia Civil asegura que la empresa habría pagado comisiones para acelerar la adjudicación de un contrato por valor de 113 millones de euros. También consta otro contrato con la empresa navarra Erri Berri.
Gure Esku pide "poner la voluntad mayoritaria por encima de visiones partidistas" y reclama el derecho a decidir
La plataforma a favor del derecho a decidir ha celebrado una Asamblea General en Vitoria-Gasteiz, donde han expresado que "hoy está más cerca la posibilidad de avanzar en la vía hacia la soberanía".