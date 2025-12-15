Sumar avisa a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y vuelve a pedir cambios

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha dicho que la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido "insuficiente" y le ha avisado de que "el inmovilismo no es una opción", al tiempo que ha insistido en pedir "un cambio en profundidad" en el Ejecutivo.



En una rueda de prensa tras la comparecencia de Sánchez, Urtasun ha señalado que es en un momento "muy grave" de la legislatura, ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.



Pero, en su opinión, la comparecencia de Sánchez de este lunes ha sido "insuficiente".



"No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?", ha señalado.



Urtasun ha avisado a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y le ha instado de nuevo a "relanzar el Gobierno" con una remodelación, así como a afrontar "cuestiones pendientes e importantes como la vivienda", ya que la voluntad de Sumar, ha asegurado, es acabar la legislatura.