"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak egin duen agerraldia "ez dela nahikoa izan" esan du astelehen honetan Ernest Urtasun Kultura ministro eta Sumarreko bozeramaileak. Halaber, ohartarazi dio "immobilismoa ez dela aukera bat", eta, aldi berean, Exekutiboan "aldaketa sakon bat" eskatu du.
Sanchezen agerraldiaren ostean emandako prentsaurrekoan, Urtasunek esan du legegintzaldiko une "oso larria" dela, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuen eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketen aurrean.
Baina, bere ustez, Sanchezek astelehen honetan egin duen agerraldia "ez da nahikoa izan".
"Ez dio erantzunik eman guk egin dugun eta jende guztia kalean zain dagoen galdera honi: Zer egingo da hemendik aurrera legealdiari berriro ekiteko?", adierazi du.
Urtasunek Sanchezi ohartarazi dionez, "immobilismoa ez da aukera bat", eta berriro eskatu dio "Gobernuari bultzada berri bat emateko" birmoldaketa batekin, baita "konpondu gabe dauden eta garrantzitsuak diren gaiei aurre egiteko ere, etxebizitza kasu"; izan ere, Sumarren borondatea, adierazi duenez, legegintzaldia amaitzea da.
Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldiaren jarraikortasuna aztertzeko
Juntsi dagokionez, Pedro Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du.
Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk
'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.
Aske utzi dute CAFen aurkako protestan atxilotutako laguna
Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan behera uztea eskatzeko. Protestan, lau ertzain eta manifestari batzuk zauritu ziren.
Harrera hunkigarria egin diote Donostian Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxari
Guardia Zibilak duela 40 urte hil zuen autobus gidari nafarraren kasua oroitzeko ekimenaren amaieran, ekitaldia egin dute igande eguerdian Boulevardean. Zabalzaren senideek "egia, justizia eta erreparazioa" galdegin dituzte bertan, eta euskal erakundeei "akuilu" gisa aritzeko eskatu diete auzia behingoz argitzeko.
CAFen aurkako protesta egin dute Donostian, eta Israelekin negoziorik ez egiteko eskatu diote
Euskotrenen geltokian egin dute protesta, eta trenen zirkulazioa eten dute zenbait minutuz, trenbidearen gainean pankartak jarrita. Joseba Alvarez protestarien ordezkariak azaldu duenez, “ezin da horrelako proiektu bat aurrera eraman sionismoarekin kolaboratu gabe”, eta horregatik eskatzen diote CAFi bertan behera uzteko Israelekin egindako trenen proiektua.
Sanchezek gobernatzen jarraitzeko nahia agertu du, "egoera zail hau gorabehera"
Caceresen egindako mitin batean, buruzagi sozialistak azpimarratu du PSOE "irmotasunez eta gardentasunez" aritu dela ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuen aurrean. Sumar koalizio gobernuko kideak eta inbestidurarako beste bazkide batzuek, EAJk kasu, auzitan jarri dute gobernagarritasuna, eta Sanchezen gaineko presioa areagotu dute.
Auzitegi Nazionala Tubos Reunidosen kontratu bat ikertzen ari da, Leire Diazi ustez eskupekoak emateagatik
Guardia Zibilaren txostenaren arabera, 113 milioi euroko kontratu baten esleipena azkartzeko, komisioak ordaindu zizkion enpresak. Nafarroako Erri Berri enpresarekin egindako beste kontratu bat ere badago ikerketapean.
Gure Eskuk "gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea" eskatu du eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du
Erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak Bazkideen Batzarra egin du Gasteizen. "Eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.