Espainiako GOBERNUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro

Ernest Urtasunek adierazi duenez, legealdiko une "oso larria" da, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuen eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketen aurrean.
MADRID (ESPAÑA), 15/12/2025.- El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun durante la rueda de prensa celebrada en la sede del movimiento este lunes en Madrid. EFE/ Javier Lizón

Ernest Urtasun, Kultura ministroa eta Sumarreko bozeramailea. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak egin duen agerraldia "ez dela nahikoa izan" esan du astelehen honetan Ernest Urtasun Kultura ministro eta Sumarreko bozeramaileak. Halaber, ohartarazi dio "immobilismoa ez dela aukera bat", eta, aldi berean, Exekutiboan "aldaketa sakon bat" eskatu du.

Sanchezen agerraldiaren ostean emandako prentsaurrekoan, Urtasunek esan du legegintzaldiko une "oso larria" dela, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuen eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketen aurrean.

Baina, bere ustez, Sanchezek astelehen honetan egin duen agerraldia "ez da nahikoa izan".

"Ez dio erantzunik eman guk egin dugun eta jende guztia kalean zain dagoen galdera honi: Zer egingo da hemendik aurrera legealdiari berriro ekiteko?", adierazi du.

Urtasunek Sanchezi ohartarazi dionez, "immobilismoa ez da aukera bat", eta berriro eskatu dio "Gobernuari bultzada berri bat emateko" birmoldaketa batekin, baita "konpondu gabe dauden eta garrantzitsuak diren gaiei aurre egiteko ere, etxebizitza kasu"; izan ere, Sumarren borondatea, adierazi duenez, legegintzaldia amaitzea da.

Psoe Pedro Sanchez Sumar Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi