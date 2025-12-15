Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du gaur eguerdian urte amaieran egin ohi duen balantzea egiteko. PSOE, eta, hortaz, Espainiako Gobernua, ataka estuan dagoela heldu da prentsaurrekoa. Izan ere, alderdiaren baitan lehertu diren ustezko ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuek hari batean utzi dute Sanchez.
Hala, urteko balorazioa egin aurretik, "gaurkotasuneko bi gai" horiei heldu die buruzagi sozialistak. Sexu-jazarpenaren auzia hizpide, Espainiako jendarteari, eta bereziki emakumeei, zuzendu zaie eta azpimarratu du PSOEk eta koalizio gobernuak "erabateko konpromisoa" duela feminismoarekin.
Sanchezen hitzetan, Alderdi Sozialista izan da jazarpenaren eta indarkeria matxistaren kontra "irmotasunez eta gardentasunez" jardun duen "lehen erakundea". "Arazo horren kontrako jardun irmoak baditu sigla jakin batzuk", erantsi du alderdi aurrerakoiei eta sozialistei erreferentzia eginda.
Aitortu du, era berean, "akatsak", egin, egin dituztela, baina feminismoaren aldeko aurrerapenen kontra daudenen "leziorik" onartuko ez duela berretsi du. "Leziorik ez, indarkeria matxista zalantzan jartzen duen horien aldetik", azpimarratu du.
Ildo beretik mintzatu da ustelkeriaren auzia ahotan. PPren aldetik irakaspenik onartuko ez dutela nabarmendu du, Alderdi Popularra "ustelkerian murgilduta dago" eta. Defendatu duenez, Espainiako Gobernuak "irmotasunez eta gardentasunez" jardun du ustelkeria kasuen kontra.
"Erraza ez den giro" honetan, Sanchezek nabarmendu du ez dituela hauteskundeak aurreratuko eta legealdia agortu egingo duela. "Erantzukizunez" jokatzen ari dela adierazi du, Europa "une historikoan dagoelako".
"Jazarpen pertsonala, zarata, eta lokatza jasan behar badut, egin egingo dut, baina ez diot nire erantzukizunari muzin egingo", azpimarratu du.
Koalizio gobernuak Kongresuan duen babes estua eta gobernagarritasuna hizpide, "babes parlamentarioak harrien azpian ere" bilatuko dituela berretsi du.
Ingurumari horretan, iragarri du ERCrekin eta Juntsekin bilduko dela. Aitortu du azken alderdi horrekin "harremanak hautsita" dituztela, baina adierazi du alderdi katalanarekin adostutakoak betetzeko "borondatea" duela. "Emaitzak espero ditut laster", gaineratu du.
