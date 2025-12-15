Gobierno español
Sánchez reitera su "compromiso absoluto con el feminismo" y la "contundencia" contra la corrupción

El presidente del Gobierno español ha comparecido en la Moncloa para hacer balance del año. Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura y que, para ello, buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras".

Euskaraz irakurri: Sanchezek "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" eta ustelkeriaren aurkako "irmotasuna" berretsi ditu
EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy delicado para el ejecutivo y el partido socialista por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

De hecho, el dirigente socialista ha querido abordar en primer lugar "los dos temas de actualidad" para fijar su postura. En cuanto a los casos de acoso sexual, Sánchez se ha dirigido especialmente a las ciudadanas para reiterar "el compromiso absoluto" con el feminismo tanto por parte de su partido y como del gobierno de coalición. 

Según Sánchez, el PSOE ha sido la "primera organización" que ha decidido "abordar con contundencia y transparencia" su batalla contra el acoso sexual y la violencia machista. "La contundencia contra esta lacra sí tiene unas siglas", ha añadido en referencia a los partidos progresistas y en especial a los socialistas. 

Aunque ha admitido haber "cometido errores, como todos", ha subrayado que "no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero elecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres", ha sostenido.

En esa misma línea, y sobre los casos de presunta corrupción, ha dicho que no aceptará lecciones del PP, "que convive con la corrupción", y ha defendido la "contundencia" y la "transparencia" con la que ha actuado el Ejecutivo contra dichos casos.

Ante este contexto que "no es fácil", Pedro Sánchez ha reiterado su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura, apelando a la "responsabilidad" que tiene España "en el momento histórico en el que se encuentra" Europa, y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango". 

Así, ha dicho sentirse cargado de "determinación, convicción y energía" para abordar lo que queda de legislatura. Sobre la gobernabilidad y la complicada aritmética en el Congreso, ha defendido que buscará "apoyos hasta debajo de las piedras"

En ese sentido, ha anunciado próximas reuniones con ERC y Junts. Ha admitido que las relaciones con el partido de Puigdemont están "rotas" pero ha subrayado su "voluntad de cumplir los acuerdos" adoptados con Junts. "Espero resultados pronto", ha añadido. 

 

 

Pedro Sánchez Gobierno de España Psoe Política

