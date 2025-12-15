Sánchez reitera su "compromiso absoluto con el feminismo" y la "contundencia" contra la corrupción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para realizar el habitual balance de final de año, en un momento muy delicado para el ejecutivo y el partido socialista por el goteo de denuncias de acoso sexual contra algunos dirigentes y los casos de presunta corrupción.

De hecho, el dirigente socialista ha querido abordar en primer lugar "los dos temas de actualidad" para fijar su postura. En cuanto a los casos de acoso sexual, Sánchez se ha dirigido especialmente a las ciudadanas para reiterar "el compromiso absoluto" con el feminismo tanto por parte de su partido y como del gobierno de coalición.

Según Sánchez, el PSOE ha sido la "primera organización" que ha decidido "abordar con contundencia y transparencia" su batalla contra el acoso sexual y la violencia machista. "La contundencia contra esta lacra sí tiene unas siglas", ha añadido en referencia a los partidos progresistas y en especial a los socialistas.

Aunque ha admitido haber "cometido errores, como todos", ha subrayado que "no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero elecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres", ha sostenido.

En esa misma línea, y sobre los casos de presunta corrupción, ha dicho que no aceptará lecciones del PP, "que convive con la corrupción", y ha defendido la "contundencia" y la "transparencia" con la que ha actuado el Ejecutivo contra dichos casos.