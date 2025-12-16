En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.