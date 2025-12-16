Estatutua
Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko

María Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.

EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

