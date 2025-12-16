Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko
Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.
"Intolerantzia agerraldiak izan dira Euskadin: pintadetan, jazarpenetan... Ez dira noizbehinkakoak, estrategia bati lotuta daude"
Euskadin indarkeria berriz pizteko aukeraren inguruan mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria eta eAtlantic Fundazioko presidentea, Radio Euskadiko "Boulevard" irratsaioan eskainitako elkarrizketan.
Barne Ministerioak Lleidako poliziaburua kargutik kendu du, Donostian sexu-jazarpenagatik ezarritako zigorraren berri izan ostean
Komisarioa inspektoreburua zen garai hartan Donostian, Poliziaren Esku Hartzeko Unitate bat (UIP) zuzentzen ari zen, eta, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo eta Auzitegi Gorenak berretsi zuenaren arabera, "lanean hasi zen unetik" biktimari, bere agintepeko agente bat, "berarekin sexu-harremanak izateko" eskatzen hasi zitzaion.
"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro
Ernest Urtasunek adierazi duenez, legealdiko une "oso larria" da, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuak eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketak direla eta.
Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldian aurrera nola egin aztertzeko
Juntsi dagokionez, Pedro Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du.
Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk
'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.
Aske utzi dute CAFen aurkako protestan atxilotutako laguna
Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan behera uztea eskatzeko. Protestan, lau ertzain eta manifestari batzuk zauritu ziren.
Harrera hunkigarria egin diote Donostian Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxari
Guardia Zibilak duela 40 urte hil zuen autobus gidari nafarraren kasua oroitzeko ekimenaren amaieran, ekitaldia egin dute igande eguerdian Boulevardean. Zabalzaren senideek "egia, justizia eta erreparazioa" galdegin dituzte bertan, eta euskal erakundeei "akuilu" gisa aritzeko eskatu diete auzia behingoz argitzeko.
CAFen aurkako protesta egin dute Donostian, eta Israelekin negoziorik ez egiteko eskatu diote
Euskotrenen geltokian egin dute protesta, eta trenen zirkulazioa eten dute zenbait minutuz, trenbidearen gainean pankartak jarrita. Joseba Alvarez protestarien ordezkariak azaldu duenez, “ezin da horrelako proiektu bat aurrera eraman sionismoarekin kolaboratu gabe”, eta horregatik eskatzen diote CAFi bertan behera uzteko Israelekin egindako trenen proiektua.