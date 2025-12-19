El gobierno foral de Gipuzkoa aprueba los presupuestos con el apoyo de Elkarrekin Podemos
PNV y PSE-EE necesitaban irremediablemente el respaldo de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas ya que gobiernan en minoría. Se trata de los segundos presupuestos de la legislatura. El PP fue la llave para sacar adelante los presupuestos de 2025, mientras que en esta ocasión lo ha sido Elkarrekin Podemos.
Los presupuestos de Gipuzkoa para 2026, los segundos de la legislatura, han sido aprobados este viernes en las Juntas Generales gracias al anunciado apoyo de Elkarrekin Podemos, que ha permitido al gobierno foral en minoría de PNV y PSE-EE sacar adelante las mayores cuentas de su historia.
EH Bildu y PP han votado en contra en un pleno se ha celebrado según lo previsto y en el que se ha dado luz verde a un presupuesto récord en el territorio, dotado con 1.96 millones de euros, de los cuales 598 millones se destinan al departamento de Cuidados y Política Social.
El ejecutivo foral necesitaba el respaldo de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas ya que PNV y PSE-EE suman 24 representantes en la Cámara, frente a los 22 que tiene EH Bildu, los 3 del PP y los 2 de Elkarrekin Podemos.
El PP fue la llave para sacar adelante los presupuestos de 2025, mientras que en esta ocasión lo ha sido Elkarrekin Podemos, cuya representante en las Juntas, Miren Echeveste, ha destacado que su grupo ha logrado llevar las políticas de la Diputación "hacia la izquierda" con compromisos en cuidados, igualdad, movilidad sostenible o vivienda pública.
Por el contrario, EH Bildu, principal grupo de la oposición, ha criticado el documento económico que enmendó a la totalidad ya que, según su portavoz, Estitxu Elduaien, supone un "retroceso en las políticas de cuidados".
El representante del PP Mikel Lezama, por su parte, ha asegurado que es evidente que su grupo habría hecho las cuentas de otra forma pero ha opinado que "siempre será mejor tener unos presupuestos que devolverlos sin más razón que la oposición".
Te puede interesar
La decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai enfrenta a los partidos en el Parlamento Vasco
Pello Otxandiano ha asegurado que el proceso de escucha activa llevado a cabo en la comarca ha sido un ejercicio de madurez, que debería ser un ejemplo para el futuro. Por su parte, el lehendakari ha recordado las declaraciones que la izquierda abertzale realizó en su día contra el proyecto Guggenheim de Bilbao.
Gobierno Vasco llama a "tener cuidado" para que Euskadi no se "contamine con la política a la española"
En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea ha destacado la capacidad que hay en Euskadi para entender y respetar al adversario político. A su juicio, hay que "tener mucho cuidado con los intentos de polarización y enfrentamiento permanente". El Ejecutivo vasco se ha mostrado dispuesto a escuchar, dialogar y pactar.
El lehendakari tacha de "irresponsable" la polémica de este jueves en el Parlamento Vasco
El lehendakari Imanol Pradales se ha referido al debate bronco que mantuvieron EH Bildu y PP en el Parlamento Vasco.
Pradales, "muy satisfecho" por la Macrorregión Atlántica, que "aumenta el peso político de Euskadi en Europa"
El lehendakari Imanol Pradales ha mostrado su satisfacción por el paso dado ayer por los líderes europeos, que pidieron a la Comisión Europea que desarrolle, a más tardar en junio de 2027, la estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica.
¿Cuál es el objetivo de la Macrorregión Atlántica?
La idea de unir a las regiones que miran al Atlántico para reforzar su influencia en la Unión Europea lleva décadas sobre la mesa. Ahora, Bruselas da un paso más y estudia crear una estructura común que agrupe a todos esos territorios.
Los 27 piden a la Comisión Europea una estrategia para formar la Macrorregión Atlántica
Los jefes de estado y gobierno reunidos en la última cumbre del año han pedido el desarrollo de esa estrategia para junio de 2027. Imanol Pradales ha recalcado que se trata del "resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".
Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica
Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.
Ernai sabotea con carteles la puerta de la sede de El Correo de Bilbao
Han reivindicado la acción a través de un vídeo publicado en redes sociales. El lehendakari Imanol Pradales, Pello Otxandiano y Eneko Andueza han rechazado este tipo de ataques.
Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox
Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.