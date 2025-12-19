El gobierno foral de Gipuzkoa aprueba los presupuestos con el apoyo de Elkarrekin Podemos

Los presupuestos de Gipuzkoa para 2026, los segundos de la legislatura, han sido aprobados este viernes en las Juntas Generales gracias al anunciado apoyo de Elkarrekin Podemos, que ha permitido al gobierno foral en minoría de PNV y PSE-EE sacar adelante las mayores cuentas de su historia.

EH Bildu y PP han votado en contra en un pleno se ha celebrado según lo previsto y en el que se ha dado luz verde a un presupuesto récord en el territorio, dotado con 1.96 millones de euros, de los cuales 598 millones se destinan al departamento de Cuidados y Política Social.

El ejecutivo foral necesitaba el respaldo de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas ya que PNV y PSE-EE suman 24 representantes en la Cámara, frente a los 22 que tiene EH Bildu, los 3 del PP y los 2 de Elkarrekin Podemos.

El PP fue la llave para sacar adelante los presupuestos de 2025, mientras que en esta ocasión lo ha sido Elkarrekin Podemos, cuya representante en las Juntas, Miren Echeveste, ha destacado que su grupo ha logrado llevar las políticas de la Diputación "hacia la izquierda" con compromisos en cuidados, igualdad, movilidad sostenible o vivienda pública.

Por el contrario, EH Bildu, principal grupo de la oposición, ha criticado el documento económico que enmendó a la totalidad ya que, según su portavoz, Estitxu Elduaien, supone un "retroceso en las políticas de cuidados".

El representante del PP Mikel Lezama, por su parte, ha asegurado que es evidente que su grupo habría hecho las cuentas de otra forma pero ha opinado que "siempre será mejor tener unos presupuestos que devolverlos sin más razón que la oposición".

