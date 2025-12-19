AURREKONTUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gipuzkoako foru gobernuak 2026ko aurrekontuak onartu ditu Elkarrekin Podemosen babesarekin

Gutxiengoan agintzen den koalizio gobernuak (EAJ eta PSE-EE) oposizioko talderen baten babesa behar zuen datorren urteko aurrekontuak aurrera ateratzeko. Legegintzaldiko bigarren aurrekontuak izango dira: iaz PPren babesarekin eta aurten Elkarrekin Podemosekin. 

Asensio Mendoza Juntas Generales Gipuzkoa Batzar Nagusiak
Asensio eta Mendoza, gaur, Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Batzar Nagusiek 2026ko aurrekontuak onartu dituzte, foru gobernua sostengatzen duten bi alderdien (EAJ eta PSE-EE) eta Elkarrekin Podemosen babesari esker. Aurreikusi bezala, EH BIlduk eta PPk aurka bozkatu dute. 

Gutxiengoan agintzen duen koalizio gobernuak (EAJ eta PSE-EE) oposizioko talderen baten babesa behar zuen datorren urteko aurrekontuak aurrera ateratzeko. PP izan zen 2025eko aurrekontuak onartzeko giltza eta oraingoan Elkarrekin Podemosekin lortu du akordioa foru gobernuak. 

2026an inoizko aurrekontu handiena izango du, 1.296 milioi eurokoa, eta zenbateko horren ia erdia zaintza eta gizarte politiketara bideratuko da. 

Miren Echeveste Elkarrekin Podemoseko batzarkidearen esanetan, foru gobernuaren politikak "ezkerrera" egitea ahalbidetu du koalizio moreak, zaintza, berdintasun, mugikortasun edo etxebizitza alorretan ekarpenak eginda. 

Oposizioko talde nagusia kritiko mintzatu da. Estitxu Elduaien EH Bilduko batzarkidearen arabera, zaintza politiketan "atzera egitea" eragingo dute gaur onartutako aurrekontu horiek. 

Mikel Lezama PPko eledunak, bere aldetik, aurrekontuak onartzea horiek atzera botatzea baino hobea dela nabarmendu du, bere taldearen diru kontuak ez izan arren. 

Eguneko Titularrak EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Ekonomia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Europako Kontseilua Brusela
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek

Lehendakaritzan "baikor" daude baina "zuhurrak" izan nahi dute, "Euskadirentzat garrantzi handia duen" albiste hau baieztatu arte. Izan ere, Europar Batasuneko estatuburuak eta gobernuburuak Bruselan bilduta daude, urteko azken goi-bileran, gai nagusia Ukrainaren finantziazioa dutela. Hala ere, ondorioen zirriborroak beste puntu bat ere jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X